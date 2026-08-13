Un conductor de nacionalidad boliviana perdió la vida hoy tras el aparatoso despiste y vuelco de una cisterna, a la altura del kilómetro 1,175 de la carretera Panamericana Sur, en el tramo de la vía de Moquegua a Ilo. El siniestro provocó el derrame de aceite de soja sobre la vía.

El accidente de tránsito ocurrió a las 6:40 horas y de acuerdo a las primeras investigaciones, el chofer del tractocamión marca Volvo color verde y blanco de placa boliviana 6327SER, habría perdido el control al ingresar a una curva cerrada, volcando para terminar con las llantas arriba.

Personal trabajó arduamente para recuperar el cadáver del conductor. (Foto: Difusión)

Recuperan cadáver

La víctima fue identificada como Edwin Fernando Quispe Ayaviri (35), cuyo cuerpo quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. Hasta el lugar llegó Policía de Carreteras y Bomberos, cuyo personal trabajó durante varias horas para recuperar el cadáver del conductor.

La cisterna transportaba aceite de soja y se trasladaba de Moquegua con destino al Puerto de Ilo. Producto del siniestro, el pesado vehículo derramó gran cantidad de aceite sobre la carretera, generando además una situación de riesgo para los otros vehículos que transitaban por la zona.

Accidente de otra cisterna

La Policía y Bomberos reportaron otro accidente de tránsito en el sector de Montalvo, al ingreso de la ciudad de Moquegua. Una cisterna marca Volvo color verde de placa boliviana 2873HFY, que transportaba alcohol, sufrió un choque por alcance con otro vehículo, lo que provocó que parte del contenido del material inflamable se derramara sobre la vía.