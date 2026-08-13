Más de 33 mil personas se han inscrito al programa de voluntariado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 desde el inicio de la convocatoria, el pasado 6 de agosto, informó la organización del evento deportivo.

Hasta este miércoles, un total de 33.773 postulantes habían registrado su interés en formar parte del equipo de voluntarios que apoyará el desarrollo de las competencias .

La convocatoria permanecerá abierta hasta diciembre y busca seleccionar entre 11.000 y 12.000 voluntarios.

Los seleccionados cumplirán funciones de apoyo y orientación a atletas, delegaciones, autoridades, medios de comunicación, espectadores y visitantes durante los Juegos. El proceso de evaluación y formación se desarrollará entre enero y mayo de 2027, mientras que la asignación de roles está prevista para junio.

Los voluntarios participarán en las actividades de los Juegos Panamericanos, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027. Posteriormente, apoyarán el desarrollo de los Juegos Parapanamericanos, programados del 20 al 29 de agosto.

La organización destacó la alta participación registrada desde el lanzamiento del programa y resaltó el interés ciudadano por formar parte de uno de los principales eventos deportivos del continente. Lima volverá a ser sede de los Juegos tras la experiencia de 2019.

Los Panamericanos Lima 2027 reunirán a más de 7.000 deportistas de 41 países, quienes competirán en 38 deportes y 59 disciplinas. Los Parapanamericanos contarán con atletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas.

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