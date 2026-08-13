El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que el Ejecutivo no evalúa conceder un indulto a Pedro Castillo ni a Alejandro Toledo.

Durante una entrevista en Canal N, sostuvo que las gracias presidenciales no deben utilizarse para generar impunidad y aseguró que estas medidas no han sido discutidas oficialmente por el Gobierno.

Sobre la situación de Alejandro Toledo, el ministro indicó que una eventual modificación de su régimen penitenciario por razones de edad o salud debe ser determinada por el Poder Judicial.

También explicó que cualquier decisión requiere una evaluación médica sustentada y que el Ejecutivo únicamente puede coordinar con las instituciones correspondientes, respetando la separación de poderes.

Álvarez también se refirió al salvoconducto otorgado a Betssy Chávez y sostuvo que la decisión buscó preservar las relaciones comerciales con México. Asimismo, cuestionó la posibilidad de solicitar su extradición desde el Perú, al considerar que tendría un “99% de probabilidades de fracasar” debido a la politización del sistema judicial mexicano.