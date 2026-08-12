El abogado de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz, acusado por Naldy Saldaña de tocamientos indebidos y acoso, se pronunció brevemente para ‘América Hoy’. Aunque prefirió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, el letrado defendió al músico de las acusaciones.

Ante la consulta del reportero sobre el paradero de su patrocinado, el abogado respondió inicialmente, en tono de broma, que se encontraba en Miami. No obstante, luego aclaró que Sánchez Chavesta permanece en Lima y viene cumpliendo con las diligencias establecidas por ley.

“ Él está siguiendo las cosas de acuerdo a ley, está en Lima, está cumpliendo con el debido proceso, con la presentación. Están sentenciando a alguien sin siquiera haber terminado el proceso. Entiendo que es un tema delicado, pero se ha visto solo una parte del video, hay que verlo desde el comienzo hasta que termine... ”, señaló.

En esa línea, el abogado sostuvo que, si César Sánchez Chavesta es declarado inocente tras la denuncia, debería ser reincorporado a su puesto en La Bella Luz.

“ Es igual que una novela, tiene un principio y un fin. Esperemos que el fin no sea la cárcel, o sea su casa, si es su casa, tiene que recuperar su puesto de trabajo. Él es un trabajador más, que vive del día a día porque tiene un sueldo y una familia que mantener y eso lamentablemente las personas de a pie no ven, las personas satanizan ”, sostuvo.

El abogado recordó que Óscar Custodio señaló en una entrevista que César Sánchez Chavesta podría recuperar su puesto como director musical de La Bella Luz si finalmente “todo termina bien”.

Asimismo, exhortó a los demás exintegrantes de La Bella Luz que también acusaron a César Sánchez Chavesta de acoso a presentar sus denuncias acompañadas de pruebas y a no sumarse a la denuncia formulada por Naldy Saldaña.

“ Todo el mundo dice que el señor ha sido un acosador, explotador laboral, todos tienen libre expresión, pero para también incriminar a alguien hay que tener pruebas, la misma ley exige eso. Si tanto hablan que han sido acosados, vejados, ultrajados, que presenten su denuncia pero con pruebas, que no se sumen a lo del resto ”, enfatizó.

“ Simplemente quieren satanizar a una persona por un error, cualquier persona no está libre de nada. Es un cargamontón ”, añadió.

Finalmente, dejó entrever que las personas que denunciaron a Sánchez Chavesta estarían buscando obtener fama y notoriedad con sus acusaciones.

“ Hay que tener en cuenta que cada cantante que ha cruzado por esta orquesta, después de haber levantado las alas, haberse promocionado, se han ido de la orquesta... pero tienen que tener en cuenta cómo han ingresado, por casting, personas que nadie conocía, y una vez que han agarrado fama gracias a esta orquesta, han buscado a otras orquestas ”, señaló.