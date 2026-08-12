Korina Rivadeneira acudió a la alfombra roja de la película Mañana me caso y habló sobre su separación de Mario Hart.

La actriz aseguró que actualmente se encuentra tranquila y destacó que ambos mantienen una relación cordial como padres.

“Estoy tranquila, en paz. Todo tiene un proceso. Al principio es difícil, pero ya todo pasó y, felizmente, Mario es un hombre maduro, pues llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, confesó para Trome.

La actriz también contó cómo afrontó este periodo y señaló que mantenerse ocupada con sus proyectos y dedicada a sus hijos fue importante para ella.

“He tenido mucho trabajo con ‘Me caigo de risa’, eso ayudó mucho, y estar dedicada al cien por ciento a mis hijos”. Sobre su situación sentimental, respondió que actualmente no tiene ningún romance y afirmó que mantiene su confianza en las relaciones amorosas: “Siempre voy a creer en el amor, absolutamente”.

Rivadeneira también fue consultada por los comentarios de Leslie Shaw, quien sostuvo que la actriz habría sido la tercera persona durante su relación con Mario Hart. Ante ello, Korina respondió que el tema ya había sido aclarado por su expareja.

“Ya Mario lo aclaró. Es lo que ella cree, no es una realidad, y yo confío en lo que él ha dicho y me siento tranquila por eso”, finalizó.