La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que una de las prioridades de su Gobierno en materia de seguridad será que Perú forme parte del denominado “Escudo de las Américas”. La iniciativa busca facilitar el intercambio de información entre países para enfrentar de manera coordinada a las organizaciones criminales que operan en la región.

La mandataria explicó que el Ejecutivo considera necesario ampliar la cooperación internacional debido a que las estructuras delictivas desarrollan actividades que trascienden las fronteras nacionales. Durante una entrevista en Exitosa, sostuvo que compartir información entre los países puede contribuir a identificar y enfrentar a estas organizaciones.

“Por eso para nosotros también es de interés y una prioridad formar parte del escudo de las Américas, donde podremos compartir información de cara a luchar contra este flagelo que está azotando a toda la región”, afirmó Fujimori.

Fuerzas Armadas comenzaron a desplegarse

La presidenta también se refirió a las primeras medidas adoptadas por su administración frente a la inseguridad ciudadana. Fujimori indicó que su Gobierno llevaba diez días y que ya se había iniciado el despliegue progresivo de las Fuerzas Armadas en determinados puntos.

“Llevamos tan solo 10 días de gobierno, pero lo que ustedes están pudiendo ver es que ya las Fuerzas Armadas poco a poco están en las calles para cuidar los puntos más inseguros”, señaló.

Consejo Nacional de Inteligencia evaluará amenazas

Otro tema mencionado fue la coordinación entre las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia. La jefa de Estado informó que se solicitó una reunión para revisar las principales amenazas que enfrenta el país y definir una estrategia frente a ellas.

“Lo segundo es que se está viendo un trabajo de coordinación, primero, de todas las instituciones que forman parte del Consejo Nacional de Inteligencia. Ahí se ha pedido una reunión fundamental para evaluar las 10 amenazas más importantes que tiene nuestro país”, indicó.

FBI aún no tiene convenio con Perú

Fujimori también se refirió a una eventual participación del FBI en labores de coordinación con la Policía Nacional. Ante ello, precisó que entre Perú y la agencia estadounidense todavía no existe un convenio firmado. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de establecer mecanismos de cooperación con otros países para enfrentar las organizaciones criminales que operan a nivel internacional.

“Y sobre el tema del FBI, todavía no hay un convenio firmado, pero si es que esto se realiza, pues daremos toda la información”, sostuvo.

Fujimori señaló que su Gobierno está dispuesto a fortalecer la cooperación internacional como parte de la respuesta frente a la criminalidad.

“Nosotros estamos a favor de coordinar con otros países de cara a luchar contra la criminalidad internacional también, porque estas organizaciones criminales no se fijan en fronteras ni no se fijan en la nacionalidad”, manifestó.