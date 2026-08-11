Detienen a hombres por intento de robo en vivienda y encuentran droga en Camaná

Dos hombres fueron intervenidos por la Policía luego de que los vecinos del asentamiento humano Oasis, en el distrito de Samuel Pastor–La Pampa, Camaná, alertaran sobre la presencia de un hombre dentro de una vivienda.

Los vecinos comunicaron el hecho a la Policía y al personal de Serenazgo, quienes acudieron al lugar e intervinieron al sujeto. Posteriormente, junto a otro presunto cómplice fue trasladado a la Comisaría Sectorial de Camaná, donde se iniciaron las diligencias para determinar su responsabilidad en un presunto intento de robo.

Durante la intervención, los agentes encontraron entre sus pertenencias varias pequeñas bolsitas que contenían una sustancia que sería droga, por lo que el caso pasó a ser investigado también por un posible delito relacionado con la comercialización de estupefacientes.

Además, los efectivos incautaron una motocicleta que se encontraba vinculada al intervenido y que será sometida a las verificaciones correspondientes.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si el sujeto estaría involucrado únicamente en el presunto intento de robo o si también tendría participación en la microcomercialización de drogas en la zona.