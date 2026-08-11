El ministro de Salud, Luis Dyer, cuestionó las condiciones financieras que encontró al asumir el cargo y señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) actualmente no dispone de recursos para atender las necesidades del sector.

El titular del sector calificó como “catastrófico” el estado financiero de la institución y cuestionó la manera en que fueron gestionados los recursos asignados al Minsa.

La advertencia fue realizada durante una entrevista en la que Dyer detalló las dificultades que afronta el sector para cubrir sus principales necesidades. Según explicó, si bien el presupuesto asignado debía garantizar la atención de los gastos hasta diciembre, al asumir el cargo encontró una situación financiera completamente distinta.

“Hoy, mira, en el Minsa, en ese momento, no hay dinero, se lo gastaron todo, te lo digo así abiertamente”, declaró a Exitosa.

El titular del Minsa señaló que uno de los principales cambios registrados en los últimos años ha sido el incremento del número de trabajadores de la institución. Explicó que en 2021 el ministerio contaba con alrededor de 15 mil empleados, mientras que actualmente la cifra se aproxima a los 23 mil.

Dyer también cuestionó el aumento de la proporción del presupuesto destinada al pago de remuneraciones. Según explicó, este concepto representaba alrededor del 30% del presupuesto, pero actualmente concentra el 52% de los recursos.

“Lo que pasa, Nicolás, han empezado a hacer obras en el Hospital Elefante Blanco, presupuesto por allá, el Minsa en el 2021 tenía alrededor de 15 mil trabajadores, hoy están bordeando los 23 mil, ¿de acuerdo? El tema del presupuesto en salarios era 30%, hoy está en 52%”, enfatizó.

El ministro agregó que el sector acumula un retraso de cuatro meses en el pago de remuneraciones a su personal. Al ser consultado sobre las causas de esta situación, Dyer cuestionó la gestión de los recursos que originalmente estaban destinados a cumplir con dichas obligaciones.

“Como una persona que sabe aspectos financieros y contables, han agarrado la caja de forma irresponsable, ¿de acuerdo? Ahora, estamos sin esta situación, el tema es gestionar con lo que tenemos”, expresó.

Ante este escenario, Dyer sostuvo que el Minsa debe priorizar una mejor gestión y productividad de los trabajadores que ya forman parte de la institución, en lugar de enfocarse únicamente en incrementar el número de empleados.

“Hoy tenemos 23 mil personas, correcto, subamos la productividad de esas personas, ¿de acuerdo?, para mejorar la gestión, porque hoy ya existen y hay que trabajar con ellos”, aseguró.

Asimismo, Dyer también se refirió a las deficiencias que aún persisten en los servicios de salud, pese a los recursos asignados al sector. Al respecto, señaló que uno de los principales aspectos que deben corregirse está relacionado con la gestión administrativa.

“Porque ni un ministro anterior se ha enfocado a la gestión, a la parte administrativa, organización. Ese es el punto de quiebre”, señaló.