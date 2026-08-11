El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado nuevamente desde el penal de Barbadillo, en Ate, hacia un centro médico, informó su abogado, Roberto Su.

El letrado su sorpresa a RPP ante el traslado, ya que durante la reunión que sostuvieron el último lunes habían acordado volver a encontrarse este martes para abordar asuntos relacionados con la defensa legal del exmandatario en los procesos penales que enfrenta en el país.

Sin embargo, al llegar al penal, el abogado fue informado de que el exmandatario había sido trasladado durante las primeras horas de este martes.

“El día de hoy me acaban de informar que lo han trasladado para no sé si es una consulta. Me parece extraño porque yo ayer estuve con él, quedé en venir a esta hora, pero voy a ingresar para que me informen a qué centro médico lo han trasladado y por qué razón. Sí, me dicen que lo han trasladado temprano. Voy a ingresar para averiguar”, declaró a RPP.

Cabe recordar que, el pasado 31 de julio, Alejandro Toledo también fue trasladado desde el penal de Barbadillo hasta el hospital de Ate Vitarte, donde recibió atención médica debido a complicaciones en su estado de salud.

Por otro lado, el exjefe de Estado viene gestionando las apelaciones y recursos de casación correspondientes a sus procesos judiciales. Entre estos se encuentra la solicitud para que se aplique una disposición del Código Penal que contempla la posibilidad de que una persona mayor de 80 años cumpla su condena bajo arresto domiciliario.

Además, la defensa de Toledo también viene atendiendo los recursos vinculados al caso Odebrecht y se prepara para el inicio del juicio por el tramo cuatro de la Carretera Interoceánica Sur. En cuanto a la posibilidad de que el exmandatario reciba una gracia presidencial o un indulto, el tema está siendo evaluado por el abogado Ernesto Blume.