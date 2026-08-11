Un joven de 19 años, identificado como Stefano Coronado Talledo, fue víctima de un ataque a balazos que acabó con su vida este lunes en Bellavista, Callao.

Según RPP, Coronado Talledo se encontraba caminando cerca de su vivienda, situada en el cruce de los jirones Maranga y Espinar, cuando ocurrió dicho crimen.

De acuedo con información preliminar, sujetos armados interceptaron al joven en plena vía pública y le dispararon en más de 20 ocasiones.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística acudieron al lugar para iniciar las diligencias y recoger evidencias que permitan esclarecer el crimen.

Durante la inspección de la escena, los peritos de Criminalística encontraron alrededor de 25 casquillos de bala esparcidos sobre el pavimento.

En medio del tiroteo, un niño de 9 años que se encontraba en la zona fue alcanzado por una bala perdida. El menor recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a un establecimiento de salud cercano.

Los agentes policiales acordonaron el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables del crimen.