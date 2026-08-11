El proyecto del megapuerto de Las Américas-Corío tiene un conflicto por resolver: existen petitorios mineros en parte de las 34,596 hectáreas destinadas a la iniciativa portuaria. Mario Zúñiga, consultor FAG del Gobierno Regional de Arequipa, sostuvo que las concesiones y demás competencias sectoriales deberán considerar la condición de interés nacional que tiene Corío.

Zúñiga explicó que todo el terreno se encuentra inmatriculado a nombre del Estado, mientras que el Gobierno Regional gestiona su transferencia. Sin embargo, dentro de este territorio existen áreas que fueron consideradas para petitorios mineros por la Gerencia Regional de Energía y Minas, por lo que el desarrollo de Corío tendrá que resolver esta superposición de intereses sobre el mismo espacio.

El consultor recordó que la Ley N.° 31.625 declaró de necesidad pública e interés nacional el proyecto. “Las competencias de cada sector en el otorgamiento de concesiones y demás deben estar sujetas y sometidas a un interés mayor, que es el megapuerto de las Américas Corío”, afirmó.

INVASIONES

Pero el terreno también ha enfrentado otro problema: invasiones. Zúñiga informó que en marzo la Procuraduría realizó un desalojo extrajudicial de ocupantes del área, sin embargo, se registraron nuevas ocupaciones ilegales en la zona, por lo que ya se alistan nuevos desalojos.

Zúñiga explicó que la gestión regional no alcanzará a ejecutar el megapuerto y que su objetivo es dejar encaminados los aspectos previos a su construcción: el saneamiento y transferencia de las 34,596 hectáreas, la solución de los problemas sobre el terreno y la aprobación de estudios.

Entre los principales pendientes del proyecto están la aprobación del estudio de demanda y carga y del Plan Maestro, ambos actualmente prácticamente culminados, según Zúñiga. El primero permitirá determinar cuánta carga podría movilizar Corío y qué mercados atendería, incluyendo la carga proveniente de Brasil; mientras que el Plan Maestro establecerá los lineamientos técnicos y operativos básicos para el desarrollo del futuro megapuerto.