El tablero electoral de Huancayo comienza a definirse de cara a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De acuerdo con el registro del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo proporcionado para esta nota, diez organizaciones políticas mantienen sus listas en el denominado “periodo de tacha”, mientras una quedó fuera del proceso al ser declarada improcedente.

Las agrupaciones que aparecen actualmente en carrera son Acción Popular, Alianza Electoral Venceremos, Alianza para el Progreso, Batalla Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), Juntos por el Perú, Partido Político Perú Primero, Podemos Perú, Progresemos y Renovación Popular Perú. Todas figuran con 17 candidatos, lo que evidencia una competencia amplia por los cargos municipales. El escenario, sin embargo, todavía no es definitivo.

El periodo de tacha constituye una etapa de control ciudadano dentro del proceso de inscripción. Las listas admitidas son publicadas para que puedan ser cuestionadas cuando corresponda y, posteriormente, los JEE deben resolver las impugnaciones. Solo después de superar estas etapas una candidatura adquiere la condición de inscrita y queda habilitada para continuar hacia la elección.

El caso que marca la diferencia es el de Primero La Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso. Su expediente ERM.2026023058 figura como “improcedente” y registra apenas un candidato, por lo que, a diferencia de las otras diez agrupaciones, no se encuentra en la fase de tacha de una lista completa.

En términos electorales, su situación es bastante más complicada: la organización no aparece, con la información revisada, como una de las listas que actualmente avanzan hacia la inscripción definitiva.

La fotografía electoral de Huancayo es, por tanto, todavía provisional. Las diez listas admitidas deberán atravesar las etapas de tachas, eventuales exclusiones y apelaciones antes de conocer la nómina definitiva.

El propio JNE mantiene como parte de su proceso electoral las resoluciones y actuaciones de los Jurados Electorales Especiales correspondientes.