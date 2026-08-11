La diputada por Arequipa Marleny Arminta Valencia, presentó un proyecto de ley para derogar las modificaciones a la extinción de dominio aprobadas por el Congreso anterior, a las que se conoce como parte de la “ley procrimen”, y recuperar las facultades para que el Estado incaute los bienes obtenidos de las organizaciones criminales a través de actividades ilegales.

La iniciativa busca revertir los cambios y modificar el Decreto Legislativo N°1373 que, según la parlamentaria, debilitaron esta herramienta al dificultar que el Estado pueda recuperar de manera independiente inmuebles, vehículos, dinero y otros bienes vinculados con actividades ilícitas.

Uno de los principales cambios propuestos es volver a establecer la autonomía del proceso de extinción de dominio, de modo que la recuperación de un bien no tenga que quedar supeditada a la conclusión de un proceso judicial.

Según la propuesta, se plantea duplicar de cinco a 10 años el plazo de prescripción de la acción de extinción de dominio. Con ello, se pretende evitar que las organizaciones criminales se beneficien del paso del tiempo para ocultar, trasladar o intentar legalizar bienes de origen ilícito.

Proponen modificar la ley “procrimen” y restablecer la extinción de dominio

Otro punto de la propuesta es recuperar la posibilidad de realizar subastas anticipadas de bienes administrados por el PRONABI, especialmente cuando exista riesgo de deterioro o cuando su conservación genere costos elevados para el Estado.

El objetivo es retrotraer una de las llamadas leyes procrimen y restablecer una herramienta fundamental para combatir a las organizaciones criminales: quitarles sus bienes y afectar directamente su patrimonio.

El proyecto también plantea mecanismos para proteger a las personas que hayan adquirido legítimamente un bien que posteriormente sea sometido a un proceso de extinción de dominio, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el derecho de propiedad.

Para la parlamentaria, combatir al crimen organizado no debe limitarse a detener a sus integrantes, sino que también debe impedir que conserven los bienes y recursos utilizados para financiar sus actividades ilícitas.