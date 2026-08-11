Vecinos de Quebrada Honda, en el distrito de San Agustín de Cajas, expresaron su preocupación por las condiciones en las que se encuentra la obra del Corredor Vial Huancayo–San Jerónimo, debido a la presencia de grandes zanjas y afectaciones en las vías del tren que son utilizadas por pobladores para desplazarse entre El Tambo y Cajas.

Según los residentes, los trabajos presentan un avance lento y la situación se mantiene desde hace aproximadamente medio año. Advierten que las recientes lluvias podrían provocar un mayor deterioro de las vías ferroviarias e incluso generar un eventual derrumbe.

Los pobladores también señalaron que las zanjas han reducido considerablemente el espacio disponible para el tránsito peatonal hacia sus viviendas, obligando a muchas personas a desplazarse por las vías. Esta situación genera especial preocupación por la seguridad de niños y adultos mayores.

Asimismo, denunciaron la existencia de desagües dañados y expuestos, además de materiales que habrían quedado abandonados en diferentes puntos de la obra. En la intersección de Ferrocarril y Miguel Grau, los vecinos afirmaron que un menor habría caído en una de las zonas intervenidas y tuvo que ser rescatado por personal de Serenazgo. También recordaron que, hace poco más de un mes, un automóvil habría caído en una de las zanjas.

Los residentes agregaron que las excavaciones y trabajos realizados estarían afectando incluso las bases de algunas viviendas, situación que incrementa su preocupación.

Ante este panorama, los vecinos pidieron a las autoridades competentes, especialmente al Gobierno Regional de Junín, que informen sobre el estado y continuidad del proyecto. Señalaron que se les habría comunicado que no existe presupuesto suficiente y que la empresa constructora estaría por retirarse, dejando solo una parte de los trabajos culminada.

Los pobladores solicitaron que la obra sea concluida o, mientras continúen los trabajos, que se adopten medidas de seguridad y se cubran las zanjas para evitar nuevos accidentes.