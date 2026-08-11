Un sismo durante un viaje puede generar una situación adicional de incertidumbre si alguna persona resulta herida y necesita atención médica lejos de su lugar habitual de residencia.

Además de conocer las zonas seguras, rutas de evacuación y recomendaciones de las autoridades ante un terremoto, quienes cuentan con un seguro de salud pueden revisar antes de viajar qué cobertura tienen en otras ciudades y a qué establecimientos pueden acudir.

Esta información puede resultar especialmente útil ante golpes, cortes, caídas, fracturas u otras lesiones que requieran evaluación médica después de una emergencia.

¿Mi seguro de salud funciona si estoy en otra ciudad?

La respuesta depende de las condiciones de cada póliza o plan de salud. La red de establecimientos, las coberturas, los copagos y los procedimientos de atención pueden variar entre aseguradoras y productos.

Por ello, antes de viajar es recomendable revisar si existen clínicas u otros establecimientos afiliados al seguro en la ciudad o región de destino.

“Muchas personas cuentan con un seguro de salud, pero no saben cómo utilizarlo cuando se encuentran en otra ciudad”, explica Marco Heredia, gerente de Auditoría y Convenios de Pacífico Salud.

El especialista recomienda conocer previamente las coberturas, identificar los establecimientos disponibles en el destino y guardar los canales de contacto de la aseguradora.

1. Identifica dónde puedes recibir atención médica

Antes de iniciar el viaje, revisa la red de establecimientos de salud vinculados a tu seguro en la ciudad o región que visitarás.

Tener identificados previamente los centros disponibles puede reducir el tiempo destinado a buscar información después de una emergencia.

También es conveniente revisar si la red cambia dependiendo de si se trata de una consulta regular, una urgencia o una emergencia.

2. Revisa qué cubre tu seguro de salud

No todas las pólizas ofrecen las mismas condiciones. El asegurado debe comprobar qué atenciones contempla específicamente su plan.

Entre los aspectos que conviene revisar están las condiciones para emergencias, hospitalizaciones, consultas y procedimientos médicos.

También es recomendable verificar deducibles, copagos, exclusiones y otras condiciones que puedan aplicarse durante una atención fuera de la ciudad de residencia.

3. Guarda los teléfonos y canales de tu aseguradora

Los números de asistencia y canales digitales de la compañía deberían estar disponibles antes de iniciar el viaje.

Ante una situación que requiera orientación, estos medios pueden utilizarse para consultar la cobertura y conocer los establecimientos de la red disponibles en el lugar.

Guardar esta información en el teléfono y compartirla con los acompañantes puede facilitar su acceso durante una emergencia.

4. ¿Qué es una carta de garantía y para qué sirve?

La carta de garantía es una autorización mediante la cual una aseguradora confirma la cobertura de determinadas atenciones contempladas en un plan de salud, como pueden ser hospitalizaciones, cirugías u otros procedimientos.

Heredia explica que, en muchos casos, el trámite es gestionado directamente entre el establecimiento de salud y la aseguradora.

Los procedimientos pueden variar según la compañía y el tipo de cobertura, por lo que es recomendable conocer previamente cómo funciona este mecanismo en el seguro contratado.

En el caso de asegurados y afiliados de Pacífico, la compañía señala que el seguimiento de una solicitud ingresada puede realizarse mediante su aplicación Mi Espacio Pacífico.

5. Lleva siempre un documento de identidad

Contar con el DNI o carné de extranjería puede facilitar la identificación del paciente y los procedimientos administrativos relacionados con la cobertura.

Los documentos también permiten agilizar determinadas verificaciones posteriores entre el establecimiento de salud y la aseguradora.

La atención ante una emergencia médica, sin embargo, debe priorizar la condición y necesidad inmediata del paciente.

¿Qué hacer si ocurre un sismo mientras estás viajando?

Durante el movimiento sísmico, la prioridad es protegerse y seguir las recomendaciones de las autoridades. Una vez terminado, se debe comprobar si existen personas heridas y evaluar la necesidad de solicitar asistencia.

Si una persona presenta lesiones que requieren atención inmediata, la prioridad debe ser obtener ayuda médica. Las consultas sobre cobertura y trámites administrativos pueden realizarse posteriormente cuando las circunstancias lo permitan.

“Así como las personas revisan sus reservas, el estado del vehículo o los documentos antes de salir, también deberían dedicar unos minutos a conocer cómo funciona su seguro de salud en el lugar hacia donde se dirigen y durante el trayecto”, señala Heredia.

La recomendación adquiere especial relevancia al viajar dentro de Perú, un país expuesto permanentemente a actividad sísmica.