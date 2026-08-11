Las intensas lluvias registradas en las últimas horas volvieron a generar problemas en la curva de Marankiari, en el distrito de Perené, donde la carretera Central presentó dificultades para el tránsito vehicular.

La acumulación de agua provocó que numerosos vehículos quedaran varados, afectando a transportistas, pasajeros y familias que utilizan esta vía como principal conexión con distintos sectores de la Selva Central.

El problema no sería nuevo para los usuarios de la carretera, quienes cuestionaron que las precipitaciones continúen ocasionando interrupciones en este tramo y demandaron acciones de mantenimiento que permitan garantizar la transitabilidad.

Ante esta situación, los usuarios esperan que Provías adopte medidas para atender la emergencia y evitar que las lluvias vuelvan a generar bloqueos y largas congestiones en la zona.