Un operativo conjunto de la Policía permitió intervenir a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana y rescatar a una joven de 18 años, también venezolana, en un local que funcionaba como bar clandestino en el asentamiento humano 28 de Julio, en el distrito de Marcona, provincia de Nasca.

Acción policial

La intervención se realizó en las inmediaciones del estadio municipal, específicamente en la avenida 28 de Julio, luego de que la Policía recibiera información sobre el funcionamiento de un establecimiento en el que, según la alerta recibida, una de las mujeres que se encontraba en el lugar estaría contra su voluntad.

Ante esta información, agentes del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) de Nasca, en coordinación con personal del Departamento de Trata de Personas y la Oficina Desconcentrada de Trata de Personas de Ica, se trasladaron hasta Marcona para ejecutar el operativo.

Durante la intervención fueron detenidos dos hombres de nacionalidad venezolana, quienes serían investigados por su presunta vinculación con el delito de trata de personas. En el lugar también fue ubicada una joven de iniciales M.E.D.G., de 18 años, quien fue trasladada para recibir la atención y protección correspondiente.

Los dos intervenidos fueron trasladados posteriormente a las instalaciones de la AREINCRI de Vista Alegre, en Nasca, donde quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones y establecer qué grado de responsabilidad tendrían en los hechos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO