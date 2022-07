Un duro golpe al delito de trata de personas realizó la policía cuando intervino una vivienda donde se encontraban retenidas más de una decena de mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 18 a 30 años y también a una menor de edad, que fueron captadas con fines de explotación sexual. En el operativo se detuvo a tres ciudadanas, una de ellas sería la líder de toda una banda y era conocida con el alias “La Grilla”.

Tras una comunicación de una ciudadana venezolana, quien habría escapado de sus victimarias, ella avisó a las autoridades policiales, quienes realizaron un exhaustivo trabajo de inteligencia y con un fuerte contingente policial se desplazaron hasta la calle Los Rosales 301, en el sector de Manzanilla, en la provincia de Ica.

Eran jóvenes extranjeras

Los agentes lograron ingresar al domicilio y en flagrancia del presunto delito; y evidenciaron la presencia de 14 mujeres, quienes estarían siendo coaccionadas, intimidadas y eran retenidas por avezados delincuentes involucrados en el delito de trata de personas.

Información policial señala que todas las damas eran de nacionalidad extranjera y al parecer eran víctimas de la prostitución clandestina, por ello ante las versiones y evidencias se detuvo a Greismar Yulei Arza Sumosa de 28 años, alias “La Grilla”, y Yoselin Argely Carrillo López (30), ambas de nacionalidad venezolana. También quedó en calidad de detenida la propietaria del inmueble, quien es la peruana Luzmila Mansilla de Romucho (73). Las ciudadanas en mención estarían involucradas en la presunta comisión del delito contra la dignidad humana en su modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual. Las catorce ciudadanas de iniciales A. G. M. (21), W. M. (23), E. G. U. (18), Y. B. B. (19), Y. B. A. (28), A. D. P. M. (18), M. I. M. B. (18), L. A. R. M. (26), G. C. F. M. (18), A. F. C. O. (18), A. S. A. L. (19), A. C. L. (30), G. Y. A. S. (28), y una menor de 17 años, serían retenidas en contra de su voluntad. Además, en la casa los agentes hallaron la suma de 10 mil nuevos soles en 15 sobres diferentes.

Tras la intervención, las jóvenes féminas fueron trasladadas a la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, donde han sido evaluadas por su integridad física, asimismo se les tomó su declaración y otras diligencias de acuerdo a ley.

En tanto, tras conocerse la noticia públicamente y compartirse por diferentes medios de comunicación digitales, los cibernautas indicaron que las ciudadanas habrían sido captadas para ejercer el meretricio en una zona roja considerada por la población, que comprende la avenida San Martín y calles Chiclayo, Huánuco y Bolívar, donde las mujeres se sitúan para prostituirse en los hoteles cercanos, que funcionarían como prostíbulos.

Estas féminas estarían obligas a pagar cupos para ser resguardadas, de lo contrario se podría atentar de manera mortal contra su vida, tal como ocurrió el pasado 11 de noviembre del 2021, en la segunda cuadra de la calle Camaná (Ica), donde llegaron dos sujetos a bordo de una moto lineal y le dispararon hasta cinco veces a quemarropa a la ciudadana ecuatoriana identificada como Candy Mailet Sancho Dela (30), quien logró ser alcanzada por un impacto del proyectil del arma de fuego en la región pélvica, siendo trasladada hacia emergencia del Hospital Regional de Ica. Los testigos indicaron que la mujer se dedicaba a la prostitución en la misma calle donde fue baleada.