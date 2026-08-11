El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra José Eduardo Luyo Almeyda, investigado por la presunta comisión de los delitos de agresiones y violación sexual en agravio de su pareja, una joven cuya identidad se mantiene en reserva.

Grave denuncia

La medida fue solicitada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha y finalmente aceptada por el órgano jurisdiccional, por lo que el investigado deberá permanecer recluido mientras continúa el proceso.

El caso salió a la luz el pasado 6 de agosto, cuando un mototaxista observó a la joven solicitando desesperadamente ayuda desde la ventana de una vivienda ubicada en el sector Progreso, en Chincha.

Ante la situación, el conductor buscó apoyo policial y comunicó a los agentes lo que había observado. Los efectivos acudieron hasta el inmueble y encontraron a la mujer con lesiones visibles en el rostro y el cabello cortado.

En el lugar fue intervenido Luyo Almeyda, quien mantenía una relación de convivencia con la agraviada. Posteriormente, el investigado fue trasladado inicialmente a la comisaría de Chincha Alta y luego al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para continuar con las diligencias.

Según la tesis fiscal, los hechos denunciados no corresponderían a un episodio aislado. La investigación comprende un presunto ataque ocurrido el 5 de agosto, cuando la joven habría recibido un golpe en el abdomen en los exteriores del Depincri Chincha.

Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, la violencia habría continuado dentro de una vivienda ubicada en la avenida Progreso, donde la mujer habría permanecido hasta conseguir pedir auxilio al día siguiente.

La Fiscalía también investiga una presunta agresión de carácter sexual ocurrida durante ese periodo. Para sustentar su requerimiento, el Ministerio Público presentó ante el juzgado los elementos de convicción y los resultados de las pericias realizadas durante las primeras diligencias.

EL DATO: La madre de la víctima señaló que el sujeto le cortó el cabello a su hija, además denunció que la golpeaba varias veces en la vivienda.

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