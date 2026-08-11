Los perfiles de artistas que representan identidades creadas mediante inteligencia artificial (IA) comenzarán a ser identificados con una nueva etiqueta desde mediados de septiembre, como parte de las medidas para diferenciar a estos creadores ficticios de personas reales.

Spotify anunció este martes 11 de agosto que implementará la insignia “AI Persona” en aquellos perfiles que se identifiquen como representaciones artísticas generadas mediante inteligencia artificial.

¿Qué significa la etiqueta “AI Persona”?

La nueva identificación permitirá que los usuarios sepan cuándo la identidad de un artista, incluido su nombre o imagen pública, corresponde a una persona generada mediante inteligencia artificial y no a un individuo real.

La compañía explicó que la decisión responde, entre otros factores, a comentarios recibidos de sus usuarios, quienes manifestaron su incomodidad al encontrar perfiles que parecen corresponder a personas reales y posteriormente descubrir que fueron generados con IA.

La etiqueta comenzará a desplegarse a mediados de septiembre de 2026 y será visible en diferentes espacios de la plataforma.

También habrá una etiqueta “Likely AI Persona”

Además de permitir que determinados perfiles sean declarados como “AI Persona”, Spotify implementará una identificación denominada “Likely AI Persona” para los casos en los que determine que una identidad artística probablemente fue generada mediante inteligencia artificial.

La plataforma explicó que realizará revisiones de perfiles y aplicará las insignias correspondientes cuando identifique este tipo de contenido.

Los artistas también tendrán la posibilidad de declarar voluntariamente que su identidad es una “AI Persona” mediante Spotify for Artists.

La medida se suma a otras iniciativas implementadas para ofrecer mayor información sobre la autenticidad de los perfiles y el uso de inteligencia artificial en la creación musical.

Artistas de IA quedarán fuera de algunas recomendaciones

Los perfiles identificados como “AI Persona” o “Likely AI Persona” quedarán excluidos por defecto de las recomendaciones editoriales y personalizadas de la plataforma.

Sin embargo, existirán excepciones. Si un usuario decide seguir a uno de estos artistas, podrá continuar recibiendo recomendaciones relacionadas con ese perfil.

La decisión busca evitar que identidades artificiales sean presentadas automáticamente a usuarios que no han manifestado interés en ese tipo de contenido.

Crece preocupación por la música generada con IA

La implementación de estas etiquetas ocurre en un contexto de creciente presencia de herramientas de inteligencia artificial generativa en la industria musical.

Estas tecnologías permiten generar voces, composiciones y otros elementos musicales, además de construir identidades artísticas ficticias que pueden presentarse mediante nombres, fotografías y perfiles similares a los de músicos reales.

En abril, Spotify presentó además la identificación “Verified by Spotify”, destinada a señalar perfiles cuya identidad fue revisada por la plataforma y cumple sus estándares de autenticidad.

Con las nuevas etiquetas, los usuarios podrán contar con información adicional para distinguir entre perfiles vinculados con personas reales y aquellos construidos alrededor de identidades generadas mediante inteligencia artificial.