El Perú avanza hacia la implementación del Open Finance, un modelo que permitirá el intercambio seguro de información financiera entre bancos, fintechs, aseguradoras y otros actores del sistema, bajo el marco regulatorio que desarrolla la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Sin embargo, este nuevo ecosistema también incrementa los desafíos en materia de ciberseguridad, ya que la interconexión entre múltiples entidades amplía la superficie de exposición a ataques informáticos, muchos de ellos impulsados por herramientas de inteligencia artificial (IA).

Según Diego Francia, Account Director para Perú y Bolivia de Red Hat, el principal reto no consiste únicamente en evitar filtraciones de información, sino en garantizar una adecuada gestión del consentimiento de los usuarios y reducir los riesgos asociados a terceros que participan en el intercambio de datos.

“El pilar principal del Open Finance es el consentimiento del usuario para compartir su información. El reto está en que todo el ecosistema, bancos, fintechs, aseguradoras y nuevos actores digitales, mantenga el mismo nivel de rigurosidad en sus capas de seguridad, alineado con la regulación que hoy construye la SBS”, señaló el ejecutivo.

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Seguridad durante todo el ciclo de vida de los datos

Para proteger la información financiera, el especialista identifica tres pilares tecnológicos fundamentales.

El primero es una arquitectura basada en estándares internacionales como FAPI (Financial-grade API), OAuth 2.0 y OpenID Connect, diseñados para fortalecer la autenticación y el intercambio seguro de datos.

El segundo consiste en implementar un motor de consentimiento que permita registrar y revocar, de manera trazable, las autorizaciones otorgadas por los usuarios para compartir su información.

Finalmente, recomienda adoptar un modelo de seguridad Zero Trust, basado en el principio de “nunca confiar, siempre verificar”, que exige validar continuamente la identidad del usuario, el dispositivo y el contexto de cada operación, además de mantener cifrados los datos tanto en tránsito como en almacenamiento.

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La SBS prepara las bases regulatorias

Como parte del proceso de implementación del Open Finance, la SBS prevé definir entre septiembre y noviembre de 2026 los elementos tecnológicos y regulatorios que regirán el modelo peruano.

La propuesta contempla una prueba piloto inicial con la participación de cuatro entidades financieras antes de una implementación más amplia.

Inteligencia artificial: una herramienta para atacar y defender

El crecimiento de la inteligencia artificial también ha transformado el panorama de la ciberseguridad.

Según Diego Francia, los ciberdelincuentes utilizan IA para automatizar ataques y hacerlos más sofisticados, lo que obliga a las instituciones financieras a responder con herramientas basadas en la misma tecnología.

Entre ellas destacan las plataformas de autorremediación (self-healing), capaces de detectar incidentes, aislar sistemas comprometidos y cerrar vulnerabilidades en cuestión de minutos, reduciendo la dependencia de intervenciones manuales.

“Así como la inteligencia artificial avanza muy rápido, hay que contrarrestarla con la misma velocidad: con IA aplicada a la defensa. Es necesario automatizar la ciberseguridad y tener una resiliencia operativa continua”, indicó Francia.

Ciberataques en aumento

El panorama regional muestra un incremento sostenido de las amenazas digitales.

De acuerdo con datos citados por Red Hat, el 47 % de los ciberataques en América Latina se dirigen al sector financiero y asegurador.

Asimismo, el mercado peruano de ciberseguridad registraría un crecimiento anual de 14,7 %, mientras que la inteligencia artificial aceleraría la velocidad y sofisticación de los ataques, según el informe IBM X-Force Threat Intelligence 2026.

Código abierto y nube híbrida para un ecosistema interoperable

El especialista sostiene que el software de código abierto (open source) y la nube híbrida serán elementos clave para el desarrollo del Open Finance en el país.

El código abierto facilita la transparencia y la auditoría de algoritmos utilizados en procesos como la evaluación crediticia, contribuyendo a reducir riesgos de sesgos y dependencia de un único proveedor tecnológico.

Por su parte, la nube híbrida permite que las instituciones decidan dónde alojar sus aplicaciones y datos críticos —en infraestructura propia, nube privada o pública— manteniendo una administración centralizada y acorde con la regulación vigente.

Open Finance como estrategia empresarial

Francia recomienda que las entidades financieras dejen de considerar el Open Finance como un proyecto exclusivamente tecnológico y lo integren dentro de su estrategia corporativa.

Entre las acciones sugeridas figuran conformar equipos multidisciplinarios con respaldo de la alta dirección, definir el rol que cada institución desempeñará dentro del ecosistema y desarrollar un producto mínimo viable que genere resultados en un plazo inferior a seis meses.