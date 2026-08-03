Las autoridades e instituciones vinculadas a la gestión del agua acordaron una serie de acciones para reforzar la protección de los humedales de la provincia de Camaná, entre ellas la realización de una nueva inspección técnica en agosto, la promoción de una ordenanza provincial de conservación y la reactivación del Comité Provincial de Protección de Humedales y Estuarios.

Los acuerdos se adoptaron durante una reunión de coordinación encabezada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con la participación de entidades públicas y organizaciones de usuarios de agua, con el objetivo de fortalecer la conservación de estos ecosistemas y proteger las fajas marginales.

Acuerdan medidas para proteger humedales de Camaná (Foto: ANA)

Entre las medidas aprobadas figura la puesta en marcha de un plan de sensibilización dirigido a autoridades y población local para promover el cuidado de los humedales. Además, se incorporará a las instituciones competentes al comité provincial que será reactivado para coordinar acciones de protección.

Asimismo, la Autoridad Administrativa del Agua (AAA) Caplina Ocoña impulsará la delimitación de las fajas marginales de los dos humedales costeros que aún no cuentan con esta medida, con el propósito de definir las áreas de protección y evitar actividades que puedan afectar estos espacios.

Acuerdan medidas para proteger humedales de Camaná (Foto: ANA)

Durante la reunión, especialistas de la ANA advirtieron sobre la necesidad de impedir el desarrollo de actividades agrícolas dentro de las fajas marginales, al señalar que estas zonas cumplen un papel fundamental en la protección de los cauces naturales y en la conservación de los ecosistemas asociados al recurso hídrico.

Como parte de la jornada, representantes de la Agencia Agraria Camaná, la AAA Caplina Ocoña, la Administración Local de Agua Camaná-Majes, las municipalidades Provincial de Camaná y Distrital de Mariscal Cáceres, así como de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Clase “A” Camaná, realizaron una inspección técnica al humedal La Calderona para evaluar su estado e identificar acciones orientadas a su conservación.

Los participantes coincidieron en que los humedales cumplen una función clave en la regulación natural del agua, el desarrollo de las actividades productivas y la reducción del impacto de eventos extremos, por lo que consideraron prioritario continuar con su protección.

La ANA recordó que este año delimitó las fajas marginales de los humedales costeros El Chiflón y Tilimaco mediante resoluciones directorales, estableciendo sus áreas de protección y la instalación de hitos para su identificación. Además, precisó que corresponde a los gobiernos locales promover la creación de zonas de amortiguamiento para reforzar la conservación de estos ecosistemas.