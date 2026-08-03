Una persecución policial que incluyó un presunto intercambio de disparos terminó con el abandono de un vehículo que registraba requisitoria vigente por robo, en el sector de Majoro Alto, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca.

Persecución policial

El hecho ocurrió la tarde del 30 de julio, cuando agentes de la División de Protección de Carreteras (Desprcar) realizaban patrullaje preventivo a la altura del kilómetro 468 de la carretera Panamericana Sur, en el centro poblado Pajonal.

Durante el operativo, los efectivos detectaron un automóvil Mazda CX-3 de color rojo que circulaba con la ausencia de los guardafangos delanteros, situación que llamó la atención del personal policial. Al ordenar que el conductor detuviera la marcha mediante señales luminosas y sonoras, este hizo caso omiso y emprendió la fuga con dirección de sur a norte.

Según el parte policial, durante la persecución el conductor realizó maniobras consideradas temerarias para evadir la intervención. Asimismo, los agentes indicaron que, a la altura del kilómetro 460 de la Panamericana Sur, escucharon dos detonaciones que, presuntamente, provenían del interior del vehículo perseguido.

Ante esa situación, los policías señalaron haber aplicado los protocolos del uso de la fuerza y respondido con disparos mientras continuaba la persecución. Minutos después, el automóvil ingresó por una vía carrozable con dirección a Cahuachi, cerca de una planta de gas, hasta internarse en el sector de Majoro Alto.

El vehículo fue encontrado abandonado en un acceso sin salida y sin ocupantes. De acuerdo con la información policial, los presuntos ocupantes descendieron de la unidad y escaparon aprovechando la oscuridad y los diversos caminos existentes en la zona. Pese al operativo de búsqueda desplegado en los alrededores, no se logró su ubicación.

Durante la inspección del automóvil, los agentes no encontraron objetos incriminatorios en su interior. Sin embargo, al verificar la numeración del chasis y del motor detectaron que no coincidía con la placa de rodaje que portaba el vehículo.

La consulta en los sistemas policiales permitió establecer que la unidad correspondería realmente a la placa BMT-281, también de un Mazda CX-3 de color rojo, de propiedad de un particular. Además, el sistema E-SINPOL registró una requisitoria vigente por el presunto delito de asalto y robo de vehículo, emitida por la unidad especializada de Lima Centro el 30 de enero de 2026.

Tras la verificación, el vehículo fue trasladado a la sede de la Depincri Nasca para continuar con las diligencias periciales y de investigación.

De manera paralela, la Policía tomó conocimiento de que esta misma unidad estaría siendo investigada por su presunta participación en un caso de robo agravado y secuestro de los ocupantes de un camión que transportaba mineral.

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