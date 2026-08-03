Agentes de serenazgo los capturaron en la urbanización Las Capullanas.
Agentes de serenazgo los capturaron en la urbanización Las Capullanas.

Agentes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de (MPT) intervinieron a dos personas acusadas de intentar robar una motocicleta estacionada frente a una vivienda de la urbanización Las Capullanas.

Los sospechosos fueron atrapados luego de que la Central de Videovigilancia de la MPT los captara cuando forcejeaban el vehículo con la intención de llevárselo.

Serenos intervinieron a los jóvenes y luego los pusieron a disposición de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Trujillo para las investigaciones de ley.

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