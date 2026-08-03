Agentes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) intervinieron a dos personas acusadas de intentar robar una motocicleta estacionada frente a una vivienda de la urbanización Las Capullanas.

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Los sospechosos fueron atrapados luego de que la Central de Videovigilancia de la MPT los captara cuando forcejeaban el vehículo con la intención de llevárselo.

Serenos intervinieron a los jóvenes y luego los pusieron a disposición de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Trujillo para las investigaciones de ley.