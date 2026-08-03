Un gran número de personas acudió ayer hasta el sector de Salto de la Lisa para despedir los restos mortales de Iraida Aracelli y Daniel Jesús Lévano Ávalos fallecidos como consecuencia de un pavoroso incendio en su vivienda. Ambos protegieron a los más pequeños del hogar: Yasuri, Liam y Alesia, quienes permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos – UCI Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño.

Víctimas del incendio

La mañana del 31 de julio en el pasaje San Nicolás del distrito de Grocio Prado ocurrió el siniestro en la precaria casa de la familia Lévano Ávalos. Iraida de 18 años, la mayor de sus hermanos Daniel (14), Yasuri (7) y Liam (3) estaba al cuidado de ellos y de su bebé Alesia, en ese entonces de 10 días de nacida. Cuando el fuego empezó la joven, recientemente, operada por cesárea y Daniel entregaron sus vidas por la protección de su familia.

Desde este mismo sector donde ocurrió la fatalidad ayer partió el cortejo fúnebre. Estuvieron presentes los vecinos de Grocio Prado y amigos del colegio acompañando a los deudos en esta multitudinaria despedida de dos vidas que se apagaron a temprana edad. Iraida Aracelli y Daniel Jesús son recordados por la valentía que tuvieron en el momento del siniestro, permitiendo que los menores logren sobrevivir.

Yasuri, Liam y la recién nacida sufrieron quemaduras en diversas partes del cuerpo y permanecen en cuidados intensivos. La familia Lévano Ávalos ha solicitado oraciones por la pronta recuperación de los niños, que fueron auxiliados por los vecinos, y personal de serenazgo hacia el hospital San José, pero ese mismo día del siniestro se realizó la referencia al nosocomio de mayor complejidad.

Y como si enterrar a dos seres queridos y estar pendientes por la recuperación de los tres menores no fuera suficiente, acaban de aparecer sujetos de mal vivir que están amenazando a los deudos. En pleno velatorio, uno de los familiares recibió un mensaje de la supuesta organización “Los hijos de Dios”. Estos buscan conseguir dinero de una familia que ha perdido dos vidas y tiene toda su casa destrozada por las llamas.

“Sabemos todo sobre usted, sobre su familia, donde viven, cuantos son. Todo sabemos sobre usted, me imagino que usted no quiere más desgracia en su familia”, se lee en uno de los mensajes enviados por los facinerosos que están empleando un número con código extranjero.

EL DATO: Los sobrevivientes al siniestro desde el 31 de julio están hospitalizados en el nosocomio de mayor complejidad de la capital. Tanto Yasuri, como Liam y la bebé sufrieron quemaduras diversas en el cuerpo.

-21 de julio Iraida se convirtió en madre de la pequeña Alesia a quien protegió en el incendio.

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