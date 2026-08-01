El amor de madre pudo más que el abrazador fuego. Iraida Aracelli Lévano Avalos entregó su vida para salvar a su niña de 10 días de nacida. Ella, protegió con su cuerpo a su bebé y a sus hermanos menores que se encontraban en la vivienda, ubicada en el pasaje San Nicolás, en el sector de Salto de la Lisa, en el momento que comenzó el siniestro. Como consecuencia de este hecho uno de los niños también dejó de existir.

Fatalidad en Grocio Prado

Al promediar las 11 de la mañana de ayer, una intensa humareda se extendió por Grocio Prado. El humo negro provenía de la casa de la familia Lévano Avalos. Los vecinos pidieron ayuda a la compañía de bomberos a serenazgo y a la policía mientras intentaban controlar las llamas que se extendían por la precaria propiedad. En el interior había personas atrapadas, agravando la emergencia en Salto de la Lisa.

Era Iraida, una joven de 18 años, quien el pasado 21 de julio dio a luz a su bebé, Alesia. Estaban también sus hermanos Daniel, Yasuri y Liam de 15, 8 y 4 años respectivamente, atrapados todos en el fuego. La madre no podía moverse con libertad por la cesárea, y no dudo en proteger a su familia. Cuando los vecinos lograron abrirse paso entre el fuego la encontraron con quemaduras en varias partes del cuerpo.

Ella tenía a su bebé, la protegió de las llamas a costa de su propia vida. Según información oficial, Iraida Aracelli llegó cadáver al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha. Su niña presenta quemaduras en parte del rostro y permanece en cuidado médico. Al mismo establecimiento fue conducido Jesús Daniel Lévano Avalos de 14 años, rescatado por los moradores, quien también perdió la vida como consecuencia del siniestro en su vivienda.

Los otros dos menores fueron atendidos en el nosocomio chinchano y en la tarde referidos al Hospital Nacional de Salud del Niño. Yasuri presenta quemaduras de segundo grado en el 35% de su cuerpo y su hermano Liam tiene lesiones en el 38% del cuerpo. Ambos reciben atención especializada. Por este lamentable hecho resultó herido un personal de serenazgo que participó en el rescate de la niña de 8 años. La familia pidió apoyo y señaló que se pueden contactar al 926 971 427 (Gilda Ávalos).

Screenshot

La institución educativa SFT Industrial John F. Kennedy de Chincha expresó las condolencias e informó que eran estudiantes Jesús Daniel Lévano Ávalos cursaba el segundo año A, en el turno primaria y Araceli Lévano Ávalos estudiante del CEBA John F. Kennedy. Asimismo la institución educativa 22519 Grocio Prado El Porvenir, también expresó las condolencias a la familia.

El Hospital San José de Chincha también informó sobre la situación en la salud de las víctimas del incendio.

En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención y acompañamiento a la familia afectada por el incendio. Un equipo de profesionales del Programa Nacional Warmi Ñan se desplazó a la zona para brindar contención emocional a los familiares y coordinar, junto con con la Municipalidad de Grocio Prado, el apoyo para el albergue y la alimentación de las personas damnificadas.

Asimismo, al conocerse el traslado de los tres niños al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, se dispuso la intervención de un equipo conformado por profesionales de los programas nacionales Warmi Ñan e INABIF para realizar el seguimiento a su estado de salud, brindar soporte psicológico y social a la familia, y verificar que el Seguro Integral de Salud (SIS) garantice la cobertura de los gastos de atención médica, así como de alojamiento y alimentación de los familiares durante la hospitalización de los menores.

La Defensoría del Pueblo viene realizando labores de seguimiento y supervisión de la atención brindada por las instituciones del Estado a las víctimas del incendio ocurrido en el distrito de Grocio Prado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO