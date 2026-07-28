Un voraz incendio registrado durante la madrugada de este lunes 27 de julio destruyó por completo las instalaciones de la importadora China Business Fast, ubicada en la avenida Óscar R. Benavides, cerca de la plazuela Bolognesi, en el distrito de Chincha Alta.

El siniestro movilizó a varias unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, que realizaron un arduo trabajo para controlar las llamas y evitar su propagación hacia otros establecimientos de la zona.

Quedó en cenizas

De acuerdo con la información preliminar, la emergencia se produjo alrededor de las 5:15 de la mañana. La intensidad del fuego obligó a los bomberos a emplear herramientas eléctricas para cortar la puerta principal del local e ingresar al establecimiento, ya que las llamas habían comprometido gran parte de la infraestructura.

A pesar del esfuerzo desplegado por los hombres de rojo, el incendio consumió completamente la mercadería y las instalaciones de la conocida tienda importadora, dejando únicamente pérdidas materiales de gran magnitud.

La emergencia generó preocupación entre comerciantes y vecinos del sector debido al riesgo de que las llamas alcanzaran locales contiguos. Gracias al trabajo coordinado de los bomberos, el fuego pudo ser confinado antes de extenderse a otras edificaciones.

Tras la emergencia, Melissa, propietaria de la importadora China Business Fast, manifestó que lo más importante es que no hubo víctimas ni personas lesionadas durante la intervención.

“Agradezco a Dios que esto del tema material no ha llegado a daños humanos. Ningún bombero ha sido dañado y gracias a Dios hemos podido controlar que el fuego no afectara a los demás”, expresó.

Respecto a las posibles causas del incendio, pidió esperar el resultado de las investigaciones. “No puedo decir exactamente cuál fue el origen. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Todo estaba bien asegurado y habrá que esperar lo que determinen las investigaciones”, sostuvo.

Melissa comentó que el local afectado era una infraestructura relativamente nueva y que, hasta antes de la emergencia, contaba con instalaciones eléctricas en buen estado. Pese a la magnitud de las pérdidas, la emprendedora aseguró que continuará con sus actividades comerciales.

“Yo empecé desde cero y sé trabajar. Tengo la fortaleza y la fe de que todo va a ir bien. Dios pone pruebas y hay que afrontarlas de la mejor manera. En estos días volveremos a abrir nuestra primera tienda”, afirmó.

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