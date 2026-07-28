En su primer mensaje como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció que promoverá la implementación de sistemas de metro en ciudades como Arequipa, Piura y Trujillo. Sin embargo, en el caso de la Ciudad Blanca, actualmente, no existe un proyecto específico de metro para atender la crisis del transporte urbano.

La mandataria hizo el anuncio mientras se refería al desarrollo del transporte masivo al anunciar que terminará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y continuará con las líneas 3, 4, 5 y 6. En ese contexto, afirmó que buscará impulsar sistemas similares en otras ciudades, siendo Arequipa una de las mencionadas.

Este fue el único anuncio dirigido específicamente a Arequipa durante su mensaje presidencial, tras asumir la Presidencia.

No obstante, la propuesta deja dudas e interrogantes, debido a que la ciudad no cuenta con estudios ni expedientes para la construcción de un metro. Lo que sí figura en la planificación urbana es la propuesta de un tren ligero urbano, incluida en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).

Esta iniciativa plantea aprovechar la infraestructura ferroviaria que a la fecha utiliza el transporte de carga, siempre que esta sea reubicada hacia una vía periférica. De concretarse ese cambio, las vías férreas que atraviesan la zona urbana podrían destinarse al transporte de pasajeros, conectando distritos como Cerro Colorado y Yura con José Luis Bustamante y Rivero, hacia la plataforma de Andrés Avelino Cáceres.

Además del tren urbano, el PDM también contempla la implementación de teleféricos como una alternativa para mejorar la movilidad en distritos con una geografía accidentada, entre ellos Paucarpata y Alto Selva Alegre.