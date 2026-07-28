La presidenta Keiko Fujimori anunció nuevas acciones en el sector Educación como parte de su mensaje a la Nación.

Fujimori señaló que su gestión trabajará junto a los docentes para reforzar la formación profesional y mejorar las condiciones de enseñanza en las instituciones educativas.

La mandataria indicó que se implementará un programa de expansión y mejoramiento de escuelas, el cual contempla el uso de herramientas digitales para la enseñanza y otros recursos destinados a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, informó que se entregarán kits escolares con mochilas, chompas y material educativo para los alumnos. Según explicó, para la provisión de estos implementos se impulsará una política de compras dirigida a microempresas.

Fujimori sostuvo que estas medidas forman parte de las acciones de su gobierno para atender las necesidades del sistema educativo y brindar mejores herramientas tanto a profesores como a estudiantes.