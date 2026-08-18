El senador de Juntos por el Perú (JP) Íber Maraví sostuvo que no habrá blindaje al diputado Julián Pérez Mallqui, quien enfrenta un nuevo cuestionamiento por omitir en su hoja de vida que estuvo preso en 2001 por hurto agravado, según el dominical Panorama.

“Lo que corresponde es también escucharlo al señor (Pérez) y seguramente la agrupación política Juntos por el Perú también procesará esta información y de manera orgánica se hará conocer ese acuerdo”, dijo a la prensa.

Ante la pregunta sobre una posible expulsión de Pérez de JP, Maraví no negó esa posibilidad y agregó que “cuando hay una denuncia del Ministerio Público o ante la Policía, no se descarta nada”.

Además, el parlamentario enfatizó que cada persona responde individualmente por sus actos y que el partido evaluará si existe afectación política para una posible sanción.