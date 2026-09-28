A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no ha definido qué ocurrirá con la entrega de credenciales en el caso de Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, fue consultado este lunes 28 de septiembre sobre qué ocurriría si Renovación Popular obtiene la victoria en Lima, pero evitó anticipar una respuesta y remarcó que cualquier decisión deberá ser adoptada por el Pleno del organismo electoral.

Roberto Burneo: “Es el Pleno el que va a tomar las decisiones”

Durante declaraciones brindadas en el Congreso de la República, Burneo explicó que no corresponde que emita una posición individual sobre un asunto que deberá resolverse colegiadamente.

“Yo no puedo dar una opinión personal, ni siquiera como presidente. Es el Pleno el que va a tomar las decisiones”, señaló el titular del JNE.

Burneo indicó además que el organismo se encuentra en sesión permanente mientras atiende los asuntos pendientes relacionados con el proceso electoral del próximo 4 de octubre.

Al ser consultado directamente sobre si López Aliaga recibiría una credencial en un eventual triunfo de Renovación Popular, reiteró que no adelantará el contenido de la decisión.

“Les daré la información cuando ya tengamos una decisión del Pleno”, manifestó.

¿Por qué existe incertidumbre sobre Rafael López Aliaga?

La controversia se produce porque López Aliaga participa en estos comicios como candidato a primer regidor de Lima por Renovación Popular.

Su postulación fue inicialmente declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro. Sin embargo, en julio, el Pleno del JNE declaró fundada la apelación presentada por Renovación Popular y ordenó continuar con el trámite de su candidatura.

Posteriormente, el máximo organismo electoral confirmó su permanencia en carrera al rechazar un recurso que buscaba excluirlo del proceso electoral.

La discusión pendiente es distinta: determinar qué credencial correspondería entregar en caso de que una lista encabezada por un candidato a primer regidor obtenga el resultado que le permita acceder a la conducción municipal.

JNE ya había anunciado que evaluaría el caso

La controversia no es nueva. El pasado 9 de septiembre, Burneo informó que el Pleno del JNE analizaría el escenario referido a los candidatos que postulan como primeros regidores y la eventual entrega de credenciales si sus agrupaciones ganan los comicios.

El pronunciamiento se produjo después de que organizaciones políticas solicitaran al organismo electoral aclarar previamente cómo procedería en esos casos.

López Aliaga, por su parte, cuestionó ese pedido y sostuvo públicamente que, según su interpretación, no existe una norma que habilite al JNE a proclamar como alcalde a otro regidor. Esa posición corresponde al candidato y el organismo electoral todavía no ha anunciado una decisión definitiva sobre la controversia.

Decisión será comunicada por los canales oficiales

Burneo aseguró este lunes que, una vez que exista una decisión colegiada, esta será informada inmediatamente a través de los canales oficiales del JNE.

“Cuando tengamos una decisión en torno a ello, la vamos a comunicar”, señaló.

Así, a menos de una semana de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre, permanece pendiente el pronunciamiento del Pleno sobre el escenario que involucra a López Aliaga y otros candidatos que participan como primeros regidores.