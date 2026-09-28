El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitó este lunes S/88,19 millones adicionales para el presupuesto de 2027 durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República. El monto se suma a los S/61,67 millones asignados como techo presupuestal por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no contempla recursos para varios procesos previstos para el próximo año.

Burneo señaló que el monto adicional permitirá financiar elecciones municipales complementarias, consultas populares vinculadas con la demarcación territorial y gastos de funcionamiento. Según la distribución presentada, se requieren poco más de S/15 millones para las consultas, S/25 millones para los comicios complementarios y S/27 millones para funcionamiento.

“El presupuesto que nos han dado, el techo que nos ha dado el Ministerio de Economía de 61.67 que ha sido asignado para el 27, hay un déficit de 88.19 millones. El MEF no ha considerado lo que es elecciones complementarias, no ha considerado el presupuesto para demarcación territorial y no ha considerado todo lo que significa el entorno de organización de todas esas acciones”, señaló.

Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Elecciones complementarias

El JNE estima que el próximo año se realizarán 27 elecciones complementarias, aunque la cifra podría variar según cada proceso. Para estas jornadas se prevé instalar seis Jurados Electorales Especiales y contar con un fiscalizador en cada mesa de votación.

Burneo indicó que estos procesos involucrarían a más de 100 mil electores, mientras que las consultas de demarcación territorial alcanzarían a unas 106 mil personas. Además, se instalarían cinco Jurados Electorales Especiales para atender estos últimos procesos.

Sobre el cronograma electoral, explicó que las elecciones complementarias comenzarían el 4 de enero de 2027 y la jornada está prevista para el 4 de julio. Las autoridades actualmente en funciones permanecerían en sus cargos hasta que sean elegidos sus reemplazos.

“Está también el cronograma elecciones complementarias, son 181 días que venían a empezar a partir del 4 de enero en cuanto a su convocatoria a efecto de poder llegar el 4 de julio y contar con las nuevas autoridades. ¿Qué pasará en ese interín? Las autoridades que están vigentes mantendrán sus cargos hasta que logremos cerrar las elecciones con éxito”, indicó.

Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

Presupuesto y recursos recaudados

Burneo cuestionó que una parte importante del presupuesto dependa de recursos directamente recaudados, principalmente provenientes del pago de multas. Señaló que la recaudación puede variar y que decisiones sobre las sanciones podrían afectar los ingresos disponibles para el funcionamiento del organismo.

Más del 53,80% del presupuesto del JNE depende de estos recursos, según la exposición presentada ante la comisión. El titular del JNE, consideró que los gastos ordinarios de una institución pública no deberían quedar sujetos a una fuente de ingresos variable.

“Es realmente preocupante que los presupuestos de las instituciones estén dependiendo de la recaudación cuando son muchos de esos presupuestos recursos que son de funcionamiento o recursos que son ordinarios y no se puede financiar la operación con recursos directamente recaudados que es lo que pretende el MEF”, explicó.

El organismo también solicita recursos para financiar 30 plazas CAS provisionales asignadas este año y fortalecer otras 60 posiciones. A ello se suman ocho plazas bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, cuyo presupuesto, según Burneo, fue retirado por el MEF y representa alrededor de S/1,2 millones.

De acuerdo con Burneo, el JNE registró una ejecución presupuestal de 98,79% en 2024 y 97,04% en 2025. En el primer semestre de 2026 alcanzó 51,96%, mientras que a la fecha de la exposición presentaba 68,11% de avance devengado y 89,03% certificado.

La autoridad electoral explicó que parte de los recursos aún debe ejecutarse por las actividades electorales previstas para los próximos meses, entre ellas las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre y los comicios de centros poblados de noviembre. También señaló que podría realizarse una segunda vuelta regional el 29 de noviembre, dependiendo de los resultados de octubre.

“Considerar también que las elecciones regionales y municipales tienen segunda vuelta en lo que corresponde a los gobiernos regionales. No sabemos cuántos porque va a depender de los resultados de este próximo domingo”, advirtió.

El titular del JNE también mencionó el fenómeno de El Niño como un factor que podría afectar los próximos procesos electorales. Según señaló que la institución espera que las condiciones climáticas no interfieran con las jornadas previstas.

“Consideramos hay un riesgo muy grande que podría impactar, esperemos que no, en las elecciones complementarias que son el fenómeno del Niño que ya ha comenzado a ser más fuerte a partir de esta semana. Esperamos que no impacte grandemente el próximo 4 de octubre o en la segunda vuelta que está estimada para el 29 de noviembre”, alertó.

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