Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 28 de setiembre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 28 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo J.H.P. en la Av. Aviación en el distrito de Cerro Colorado se vende a 20.85 el galón, en el grifo XACT Perú en la Av. Perú en Semirural Pachacutec se vende a 20.90 soles, en el grifo Servitranser en la Av. Caracas en José Luis Bustamante y Rivero se vende a 20.95 soles, en el grifo San Miguel en Socabaya a 20.99 soles, en Distribuciones Arequipa en la Av. Independencia en el Cercado de la ciudad a 21.09, en la estación de Servicio Ava Colón en la calle Colón en Paucarpata a 21.15 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 28 de setiembre en Arequipa?

La gasolina Premium en el Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera Yura km.9 en el distrito de Cerro Colorado se vende a 21.50 soles el galón, en la estación de servicio San Lorenzo en la calle Huánuco en Mariano Melgar a 21.69 soles el galón, en Servicentro A.Q.P. en la Av. Gutemberg en Alto Selva Alegre a 21.95 soles, en el grifo San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 21.97 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 28 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la estación Petrol Fast en la calle N°1 en la Asociación Granjeros Santo Domingo en Chiguata a 24.80 soles, en la estación Servicio Exact Perú en la carrera Arequipa-Yura Km. 15.5 en Yura 24.80 soles, en el Servicentro Rigo en la Av. Teniente Palacios en Miraflores a 24.99 soles, en el grifo Coesti 48 en el Asentamiento Humano Progreso en La Joya a 24.99 soles, EN EL GRIFO San Francisco en la Av. Jesús en Paucarpata a 24.91 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 28 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Tarapacá en la Av. Del mismo nombre en Miraflores a 6.99 soles el galón, en la estación Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles, en Zeta Gas Andino en la intersección de la Av. Perú con Puno en Cerro Colorado a 6.88 soles, en grifo Sur en la Av. Jesús en Arequipa a 6.89 soles, en el grifo Escen en la Av. Arequipa en Alto Selva Alegre a 6.99 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 28 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca NEW Gas en la calle Chicalyo en Socabaya a 51 soles, la marca Primax Gas en el Pueblo Joven Independencia Zona A en Alto Selva Alegre a 51 soles, la marca Z Gas en el grupo Fanny en UPIS Rafael Belaunde a 47.99 soles, en la marca Pecsagas en el establecimiento de Guevara Cuyo en Hunter a 48 soles, la marca J&J Gas en el local de Mamani Gómez en la Av. Horacio Zeballos Gamez en Socabaya a 48 soles, en la marca Masgas en Wayki Gas en la Aso. Nuevo Characato en Characato a 48 soles.