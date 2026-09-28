La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, realizó este domingo 27 de setiembre el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral que se empleará en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, para comprobar la operatividad del software que será empleada el próximo 4 de octubre.

Proceso electoral

El ensayo se realizó a las 09:00 a. m., de manera simultánea, en los centros de cómputo de las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales implementadas a nivel nacional para estos comicios.

El centro de cómputo es un ambiente especialmente equipado para el procesamiento de actas electorales, también tiene un espacio destinado para personeros y observadores, desde donde pueden supervisar las actividades del área de procesamiento.

En esta actividad, la ODPE Ica procesó un porcentaje de actas de prueba con datos ficticios, cuyos resultados esperados habían sido previamente calculados de forma manual. Posteriormente, los resultados obtenidos en el sistema fueron comparados con los cálculos realizados, a fin de validar su exactitud.

Asimismo, se efectuó la puesta en cero del sistema de cómputo electoral, procedimiento que consiste en la eliminación de los registros de la base de datos a través del software electoral en los servidores de los centros de cómputo y servidores nacionales, con miras al inicio del procesamiento oficial de actas.

La actividad contó con la participación del jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica, Villadigno Zárate, personal encargado del centro de cómputo de la jurisdicción y representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica.

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