La Policía Nacional intervino a un suboficial PNP señalado como principal sospechoso por la muerte de su esposa, ocurrida dentro de una vivienda en Ate. La mujer falleció tras recibir un disparo en la cabeza y el caso es investigado como un presunto feminicidio.

El hecho ocurrió el sábado 26 de septiembre luego de que vecinos escucharan una fuerte discusión en el inmueble. Al llegar, los agentes ingresaron a la habitación y encontraron a la víctima sin vida, mientras el suboficial se apuntaba con su arma de fuego.

Los policías lograron reducir al agente y procedieron con su detención. El suboficial fue trasladado a la Depincri Ate-Santa Anita, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las diligencias correspondientes.





¿Qué denuncian los familiares?

Familiares de la víctima señalaron que el suboficial habría mostrado conductas agresivas antes del crimen. La prima de la víctima afirmó que él la obligaba a salir a beber y ejercía control sobre distintas actividades de su vida cotidiana.

El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita-Ate abrió una investigación preliminar por el presunto delito de feminicidio. Como parte de las diligencias, se recogen las declaraciones de la hermana de la víctima y de otros testigos.

La mujer deja una hija de 14 años. El caso continuará bajo investigación mientras las autoridades determinan cómo ocurrieron los hechos y la situación legal del suboficial.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Santa Anita-Ate (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra un suboficial PNP por presunto feminicidio en agravio de su esposa en Ate. pic.twitter.com/zw9LPxbBCu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 28, 2026