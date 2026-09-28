La Municipalidad Distrital de Cocachacra espera los resultados de las muestras de agua tomadas en el río Titire para determinar el nivel de contaminación y afectación del recurso hídrico, luego de que se observó una coloración amarillenta y anaranjada en el cauce, en un sector cercano a las operaciones de la minera Aruntani.

La toma de muestras se realizó el 23 de setiembre, durante una visita inopinada al centro poblado Titire, como parte de las acciones de vigilancia ambiental de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. La inspección contó con la participación de los congresistas por Arequipa Luis Masco y Amelia Palomino, además del director de la Junta de Usuarios Ensenada-Mejía-Mollendo.

Durante la visita se inspeccionó el punto donde confluyen las aguas del río Titire con las provenientes de la operación minera. En este lugar se detectó el cambio de color del agua, por lo que se procedió a recoger muestras para su análisis.

Los resultados de laboratorio deberán establecer las características del agua y permitir determinar las causas de la coloración observada. Con esta información se definirán las medidas que correspondan, según los resultados obtenidos.

Mientras se esperan los análisis, las autoridades continuarán con el seguimiento de la situación como parte de la vigilancia ambiental, con el objetivo de evaluar las condiciones del recurso hídrico y sus posibles efectos en el ambiente y la población.