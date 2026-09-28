El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra los investigados por el presunto secuestro que fue frustrado por la Policía Nacional el pasado 10 de septiembre en la provincia de Pisco. La medida se aplicará mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y sus posibles vínculos con otros hechos delictivos registrados en la región Ica.

Fueron detenidos

La decisión judicial se produce luego del operativo desplegado por agentes de inteligencia y efectivos del equipo táctico SWAT Pisco, quienes intervinieron una camioneta en el sector Camino Viejo, distrito de San Andrés. Según las investigaciones, los ocupantes del vehículo presuntamente se encontraban preparando el secuestro del hijo de un conocido empresario de la zona.

Los detenidos fueron identificados como Leyber Pérez Mora, de 26 años, alias “Leyber”; Jefferson López Hernández, de 23 años, conocido como “Niño”; Anthony David Blanco, de 30 años, alias “Trueno”; y un adolescente de 17 años. Los intervenidos son de nacionalidad venezolana. Los dos primeros resultaron heridos durante el enfrentamiento registrado con los agentes policiales.

Durante el registro de la camioneta, la Policía encontró dos armas de fuego, una granada, un artefacto explosivo, municiones y casquillos percutados, además de paquetes que contendrían pasta básica de cocaína y una nota de carácter extorsivo.

Entre los objetos incautados también se encontraron mascarillas, guantes quirúrgicos y precintos de seguridad, elementos que, según la hipótesis de los investigadores, habrían sido destinados a inmovilizar a la víctima durante el presunto secuestro.

La investigación se amplió tras el análisis de los celulares incautados a los intervenidos. De acuerdo con la información policial, en estos dispositivos se habrían encontrado coordinaciones con presuntos cómplices y comunicaciones que los vincularían con una facción del Tren de Aragua.

Los investigadores también analizan videos encontrados en los equipos móviles, en los que se observarían disparos con armas de fuego. Este material será contrastado con otros hechos registrados en la región para establecer si existe una relación con los detenidos.

Asimismo, las autoridades investigan una posible conexión de los intervenidos con el secuestro y asesinato del joven empresario José Gallegos Chuquiray, ocurrido el pasado 25 de julio en la provincia de Chincha.

EL DATO: En un interrogatorio uno de los detenidos dijo que le iban a pagar S/10 mil y luego más dinero tras tener secuestrada a la víctima.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO