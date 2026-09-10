La Policía Nacional intervino este jueves 10 de setiembre a presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Injertos del Negro Frank”, quienes son investigados por un supuesto plan para secuestrar a un empresario agrícola en la provincia de Pisco, región Ica, según un parte policial al que accedió Correo.

El operativo se ejecutó alrededor de las 8:12 a.m. en la intersección de las calles Los Laureles y Camino Real, en la asociación de vivienda Las Américas, en Pisco.

Inteligencia policial alertó sobre supuesto plan de secuestro

Según la información policial, agentes de la División de Búsqueda de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIVBUS-DIGIMIN), Base de Inteligencia Operativa Ica, recibieron información sobre el presunto accionar del grupo.

El reporte señala que los sospechosos habrían estado planificando el secuestro de un empresario agrícola de Pisco.

A partir de esa información, se coordinó un operativo con personal de la DIVREINT PNP y de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT).

Intervenidos resultaron heridos durante operativo

El parte policial señala que durante la intervención se logró detener a personas presuntamente vinculadas al grupo denominado “Los Injertos del Negro Frank”.

Los intervenidos resultaron con heridas de bala producto de la intervención policial, por lo que fueron trasladados al Hospital Regional de Pisco para recibir atención médica.

Hasta el momento no se precisa el número de intervenidos, sus identidades, la gravedad de las heridas ni las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos.

Investigan presunto secuestro y tenencia ilegal de arma

De acuerdo con el asunto consignado en el parte, el caso está relacionado con la presunta comisión del delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, y del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego.

Sin embargo, la información entregada no detalla cuántas armas habrían sido encontradas, sus características, municiones incautadas ni otros elementos que sustenten esa segunda imputación.

Las diligencias deberán determinar si existió efectivamente un plan de secuestro, cuál habría sido el grado de participación de cada intervenido y si las armas u otros objetos incautados guardan relación con el supuesto delito.

Caso permanece bajo investigación

La intervención corresponde al PAI N.° 1779-2026 y fue ejecutada por unidades de inteligencia e intervención especializada de la Policía Nacional.

Hasta el momento no se ha difundido públicamente información sobre la identidad del empresario que habría sido objetivo del supuesto secuestro.

Tampoco se ha informado de manera oficial si el Ministerio Público ya formalizó diligencias preliminares o qué situación jurídica afrontan las personas intervenidas.