Un grave accidente de tránsito se registró en el kilómetro 60 de la carretera Interoceánica, en un sector cercano a Pampas Galeras, dejando como saldo una persona fallecida y cuatro heridos. La emergencia movilizó a unidades de bomberos y efectivos de la Policía de Carreteras, quienes trabajaron para rescatar a los heridos.

Tragedia vehicular

El vehículo involucrado es una camioneta que realizaba servicio de transporte interprovincial de pasajeros en la ruta Nasca–Puquio y viceversa. Por causas que todavía son materia de investigación, la unidad perdió el control y terminó precipitándose por un barranco de más de 100 metros de profundidad.

La caída provocó que la camioneta diera varias vueltas de campana, quedando completamente destrozada en la parte baja del acantilado. Debido a la complejidad del lugar y a las condiciones en las que quedó la unidad, las labores de auxilio requirieron la intervención de personal especializado.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía de Carreteras de Pampa Galeras, quienes participaron en las labores de atención y rescate. Asimismo, acudieron las unidades de la Compañía de Bomberos N° 82 de Nasca y de la Compañía N° 200 de Vista Alegre, cuyos integrantes lograron extraer a los heridos y trasladarlos a la Unidad de Emergencia del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, en Nasca.

Los heridos fueron identificados como Willy Simón Zamora, quien sería el conductor de la camioneta; David Meza Santaria y Pedro Inca Totocayo. La identidad del cuarto herido todavía no había sido confirmada al momento de difundirse la información.

En el lugar del accidente quedó una persona sin vida. Debido a la ubicación del cuerpo, en la zona del barranco donde terminó la camioneta, se esperaba la intervención de las autoridades competentes para realizar las diligencias de ley, incluida la identificación y el levantamiento del cadáver. Durante la atención de los heridos, un familiar del conductor señaló que la camioneta habría sido cerrada por un camión mientras circulaba por la vía.

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