Un trágico accidente de tránsito se registró ayer a la altura del kilómetro 45 de la carretera Interoceánica, en el sector conocido como Toro Muerto, dejando como saldo una menor fallecida y cinco personas heridas, entre ellas una menor de edad.

Tragedia vial

El accidente ocurrió cuando una miniván que transportaba a una familia procedente del poblado de Aniso, distrito de Coronel Castañeda (provincia de Parinacochas, Ayacucho), se despistó violentamente de la vía. La unidad siniestrada se dirigía en sentido hacia Ica.

Lamentablemente, en el lugar perdió la vida Yamile Curi Huamani, de 12 años de edad, producto del fuerte impacto. Asimismo se informó sobre la relación de heridos, que fueron trasladados al Hospital de Nasca, entre ellos Irene Huamani Barrientos (78 años), Freddy Condori Huamani (56 años) y Maura Huamani Panuera (39 años).

Se solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a sus familiares, ya que algunos de los heridos no portaban documentación. Las personas serían originarias de Aniso, Ayacucho.

Ambulancia choca

En tanto, ayer a las 5:00 a.m., se reportó otro grave accidente en el km 93 de la carretera Interoceánica (Nasca – Puquio), en el sector de Pampa Galeras, distrito de Lucanas (Ayacucho). Una ambulancia (placa EUH-290) impactó por alcance contra un vehículo de carga (placa T1P-804) que se encontraba estacionado en la vía.

Producto del choque, uno de los ocupantes de la ambulancia falleció en el acto, mientras que el conductor, fue trasladado con heridas al Hospital de Puquio por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Lucanas.

Ambos vehículos presentan daños materiales considerables, y se realizarán peritajes técnicos para determinar responsabilidades. El conductor del vehículo de carga fue identificado como Juan Yuri Ramos Huamani.

