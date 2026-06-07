Familiares, amigos y ciudadanos realizaron un plantón frente a la sede del Área de Investigación Criminal (Areincri) de la Policía Nacional del Perú, en la provincia de Pisco, para exigir justicia por el asesinato del empresario Cristian Aybar Laura, ocurrido el 1 de junio.

Muerte violenta

La manifestación reunió a decenas de personas que expresaron su indignación por la muerte del joven empresario de 35 años y demandaron que las autoridades actúen con firmeza para esclarecer el crimen y sancionar a los responsables.

Durante la protesta, la madre de la víctima pidió públicamente que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables del asesinato de su hijo. “Lo único que pedimos es justicia. Mi hijo era una persona trabajadora y honrada. No vamos a dejar de luchar hasta que los responsables paguen por lo que hicieron”, manifestó entre lágrimas.

Los manifestantes también cuestionaron la falta de información sobre el avance de las investigaciones y pidieron mayor transparencia por parte de las autoridades encargadas del caso.

Cabe señalar que el joven empresario fue asesinado con disparos en el estómago y la cabeza a pocos metros de su vivienda, cuando estacionaba una miniván. Se presume un crimen por encargo.

En tanto, algunos de los participantes señalaron que existe preocupación por la demora en la resolución de otros homicidios en la provincia de Pisco. También estuvieron presentes familiares de otras víctimas de hechos violentos registrados en la provincia, entre ellos allegados de Wilder Mejía y Víctor Mundini.

Ante la concentración de manifestantes, efectivos policiales establecieron un cordón de seguridad en los exteriores de la sede de Investigación Criminal para evitar incidentes.

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