Un nuevo sismo de magnitud 4.7 se registró la mañana de este domingo en la región Junín, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento ocurrió a las 10:40 a.m. y tuvo su epicentro a 25 kilómetros al noreste de Satipo, a una profundidad de 114 kilómetros.

El IGP informó que el movimiento alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en Chupaca. La información corresponde a la evaluación inicial realizada por el organismo especializado tras el evento.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0542

Fecha y Hora Local: 09/08/2026,10:40:04

Magnitud: 4.7

Profundidad: 114 km

Latitud: -11.11

Longitud: -74.45

Intensidad: III Satipo

Referencia: 25 km al NE de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/V6ZzNGkEQu — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 9, 2026

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), algunas casas que habían quedado inhabitables tras el sismo del 18 de julio terminaron colapsando. Estas estructuras ya presentaban daños y se encontraban en condición vulnerable antes del nuevo movimiento registrado este sábado.