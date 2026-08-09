Tras siete días de espera, los restos de Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52) y Ana Isabel Sánchez Muñoz (52), ciudadanos españoles que fallecieron en el accidente de una avioneta turística ocurrido en Nasca, fueron retirados de la Morgue Central de Ica para iniciar el proceso de repatriación. La salida de ambos cuerpos marca el primer traslado de víctimas extranjeras tras la tragedia.

Retorno a España

El matrimonio español formaba parte de los 11 turistas extranjeros que perdieron la vida en el accidente registrado el pasado 1 de agosto en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca. En la aeronave también viajaban siete ciudadanos italianos y dos alemanes, además de los dos tripulantes peruanos, quienes también fallecieron.

Los restos permanecieron bajo custodia de las autoridades médico-legales de Ica mientras se desarrollaban los procedimientos de identificación y las diligencias correspondientes. La División Médico Legal confirmó previamente la identificación de las víctimas mediante pericias forenses, mientras que los pasajeros extranjeros fueron sometidos a procesos de identificación genética.

Mientras los cuerpos de los ciudadanos españoles fueron retirados para continuar con su repatriación, los restos de los siete italianos y dos alemanes permanecen en la Morgue Central de Ica, a la espera de que culminen los procedimientos necesarios para su posterior entrega y traslado a sus respectivos países.

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