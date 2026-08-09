Tras siete días de espera, los restos de Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52) y Ana Isabel Sánchez Muñoz (52), ciudadanos españoles que fallecieron en el , fueron retirados de la Morgue Central de Ica para iniciar el proceso de repatriación. La salida de ambos cuerpos marca el primer traslado de víctimas extranjeras tras la tragedia.

Retorno a España

El matrimonio español formaba parte de los 11 turistas extranjeros que perdieron la vida en el accidente registrado el pasado 1 de agosto en el sector Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca. En la aeronave también viajaban siete ciudadanos italianos y dos alemanes, además de los dos tripulantes peruanos, quienes también fallecieron.

Los restos permanecieron bajo custodia de las autoridades médico-legales de Ica mientras se desarrollaban los procedimientos de identificación y las diligencias correspondientes. La División Médico Legal confirmó previamente la identificación de las víctimas mediante pericias forenses, mientras que los pasajeros extranjeros fueron sometidos a procesos de identificación genética.

Mientras los cuerpos de los ciudadanos españoles fueron retirados para continuar con su repatriación, los restos de los siete italianos y dos alemanes permanecen en la Morgue Central de Ica, a la espera de que culminen los procedimientos necesarios para su posterior entrega y traslado a sus respectivos países.

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