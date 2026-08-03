La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), organismo encargado de esclarecer las causas del accidente de la aeronave turística ocurrido en Nasca, informó que las investigaciones continúan en una etapa preliminar y que aún no es posible establecer qué originó el siniestro.

Tragedia aérea

El investigador responsable de las diligencias explicó que el equipo técnico viene realizando la inspección detallada de los restos de la aeronave, además de la recopilación de evidencias que permitan reconstruir los últimos momentos del vuelo.

Durante una declaración a la prensa, el especialista señaló que el tiempo que demandará la investigación dependerá de los resultados de las pericias técnicas, algunas de las cuales deberán realizarse fuera del país.

“Es muy prematuro hablar de plazos. Todos queremos tener respuestas lo antes posible, pero dependerá de los resultados de los exámenes”, manifestó.

El investigador precisó que determinadas piezas de la aeronave, entre ellas el motor, serán enviadas al extranjero para ser sometidas a estudios especializados, como análisis metalográficos y fractográficos, con el propósito de determinar si existió alguna falla mecánica previa al accidente.

“Hay piezas que de todas maneras van a ir al extranjero, por ejemplo el motor. Esas evaluaciones requieren tiempo para establecer si hubo algún tipo de falla”, explicó.

Respecto al estado en que fue encontrada la aeronave, indicó que las evidencias recogidas hasta el momento permiten establecer que el impacto contra el terreno habría sido seguido por un incendio.

“La aeronave aparentemente se incendió producto del impacto. No podemos afirmar que haya explotado antes del accidente porque eso todavía forma parte de la investigación”, señaló.

Asimismo, explicó que este tipo de aeronaves no cuenta con cajas negras, precisando que ello responde a la normativa aeronáutica aplicable a esa categoría de aviones y no a una deficiencia específica de la unidad accidentada.

El investigador también confirmó que la aeronave realizaba un sobrevuelo turístico y que el primer punto previsto dentro de la ruta era la figura de la Ballena, uno de los geoglifos ubicados en las Pampas de Nasca. No obstante, evitó pronunciarse sobre la trayectoria seguida antes del accidente al señalar que esa información forma parte de las investigaciones.

Sobre la mecánica del siniestro, indicó que la evidencia preliminar permite establecer que la aeronave perdió altura e impactó contra el terreno, aunque enfatizó que todavía no se conoce qué provocó esa pérdida de sustentación.

“Lo que podemos observar es que la aeronave perdió altura e impactó contra el terreno. ¿Por qué ocurrió eso? Es precisamente lo que estamos investigando”, sostuvo.

Finalmente, informó que el equipo de investigadores permanecerá varios días en Nasca realizando inspecciones, análisis y reuniones técnicas permanentes con especialistas en Lima para evaluar cada evidencia recolectada y formular, de manera progresiva, la hipótesis más probable sobre las causas del accidente.

Cabe señalar que, las autoridades identificaron a las trece víctimas del accidente. Los tripulantes fallecidos fueron el piloto Américo Salazar de 44 años y la copiloto Irenka del Carpio (31). Entre los pasajeros se encontraban Elena Sala (58), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59) y Pietro Gianturco (18), todos de nacionalidad italiana; Andreas Hofmann (78) y Gertrud Maria Hofmann (77), de nacionalidad alemana; así como Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52) y Ana Isabel Sánchez Muñoz (52), ciudadanos españoles.

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