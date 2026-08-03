El expresidente Alejandro Toledo solicitó que se acelere el trámite de su pedido de gracia presidencial, al señalar que enfrenta un delicado estado de salud mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo.

En una entrevista concedida al programa Sin rodeos, conducido por la periodista Milagros Leiva, el exmandatario afirmó que padece cáncer y problemas cardíacos, por lo que espera recibir autorización para continuar su tratamiento en un centro médico.

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que recibió un mensaje mío cuando murió su papá, que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, declaró.

Asegura que continuará su tratamiento fuera del penal

Toledo sostuvo que, de obtener la gracia presidencial, continuará su atención médica en una clínica.

Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la solicitud formulada por el exjefe de Estado.

Habla sobre el fallecimiento de su suegra

Durante la entrevista, el expresidente también señaló que atraviesa un momento personal complicado tras el fallecimiento de su suegra, Eva Fernenbug.

Según indicó, la situación judicial que enfrenta tanto él como su esposa, Eliane Karp, dificulta la realización del sepelio.

Toledo explicó que Karp permanece en Tel Aviv, Israel, y sostuvo que no puede salir de ese país debido a la orden de captura internacional que pesa en su contra, según sus declaraciones.

Asimismo, indicó que mantiene comunicación semanal con su esposa para conocer su situación.

Se refirió a la salida de Ollanta Humala del penal

El exmandatario también comentó la salida del expresidente Ollanta Humala del penal de Barbadillo, luego de que el Tribunal Constitucional declarara nulo el proceso seguido en su contra por presunto lavado de activos.

Toledo afirmó que Humala se despidió de él antes de abandonar el establecimiento penitenciario.

“Él tuvo la generosidad de venir a mi habitación a despedirse y a explicarme que ya salía. Eso me hizo feliz”, manifestó.