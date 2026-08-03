El presidente del Senado, Miguel Torres, sostuvo que la denuncia que involucra al diputado Julián Pérez debe ser investigada como un delito común y no como un delito de función, por lo que consideró que corresponde al sistema de justicia realizar las diligencias respectivas.

El titular de la Cámara Alta afirmó que este tipo de hechos afecta la imagen del Congreso y pidió una respuesta firme de las autoridades competentes.

“Primero, condenar una situación como esta. Flaco favor se le hace a la imagen del Congreso. Creo que es un tema en el que todos debemos cerrar filas, políticos, periodistas y la sociedad civil, y pedir que se proceda con todo el rigor de la ley”, manifestó.

“No es un delito de función”

Torres remarcó que el caso debe seguir el procedimiento correspondiente para un presunto delito común.

“Esto no es un delito de función, es un delito común. Por lo tanto, deben ejercitarse todas las medidas que correspondan. Para esto la Fiscalía y la Policía están haciendo las labores que les competen”, señaló.

Confía en que la Comisión de Ética evaluará el caso

En el ámbito parlamentario, el presidente del Senado indicó que el Congreso se encuentra en proceso de instalación de sus comisiones ordinarias.

En ese contexto, expresó su confianza en que la Comisión de Ética analizará la denuncia una vez que inicie sus funciones.

Asimismo, exhortó a la bancada y al partido político Juntos por el Perú a desarrollar sus propias investigaciones internas y adoptar las medidas disciplinarias que correspondan.

“Hago un llamado tanto a la bancada como al partido que acoge a este diputado para que inicien todas las labores de investigación y sanción, de ser el caso”, indicó.

Lee aquí: Abogado de Nadine Heredia pidió que se extiendan los efectos de la sentencia del TC que anuló

Respalda el pedido de facultades legislativas

Durante sus declaraciones, Miguel Torres también se refirió al próximo proyecto mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará facultades legislativas al Congreso.

Señaló que espera que la iniciativa sea remitida en los próximos días y expresó su confianza en que las distintas bancadas respalden la propuesta.

“Estoy seguro de que los distintos grupos parlamentarios, más allá de la posición ideológica que tengan, van a coincidir en que el momento que atravesamos exige cerrar filas para otorgar esta delegación de facultades”, afirmó.