El proceso de identificación de las víctimas del accidente de la aeronave turística ocurrido en la provincia de Nasca podría extenderse entre dos y tres días debido a la complejidad de las diligencias forenses, informó el jefe nacional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Rubén Brizuela Pow Sang.

Proceso forense

El funcionario explicó que un equipo multidisciplinario de especialistas llegó desde Lima para reforzar las labores que se desarrollan en la morgue de Ica, donde permanecen los restos de las víctimas mientras se realizan las pericias necesarias para establecer plenamente sus identidades.

Según detalló, el grupo está conformado por médicos legistas, odontólogos forenses, un antropólogo y técnicos necropsiadores, quienes trabajan de manera conjunta en el proceso de identificación.

Brizuela indicó que la prioridad es confirmar la identidad de cada una de las víctimas antes de proceder con la entrega de los cuerpos a sus familiares. Para ello, se obtendrán muestras de ADN de todos los fallecidos, procedimiento que permitirá corroborar científicamente cada identificación.

Diligencias en la zona

En tanto, los cónsules de Italia y Alemania llegaron este domingo a la provincia de Nasca para realizar coordinaciones con las autoridades peruanas tras el accidente de la aeronave, con el propósito de obtener información sobre las investigaciones y brindar asistencia a los familiares de sus compatriotas fallecidos.

Durante su visita, la cónsul de Italia, Elisa Polsinelli, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y señaló que la representación diplomática mantiene contacto permanente con los deudos mientras avanzan las diligencias de identificación.

“Nuestras reflexiones y pensamientos están con las familias en España, Italia, Perú y Alemania en estas horas difíciles”, manifestó la diplomática al referirse a la tragedia.

A la misma provincia llegó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Avilés Espinoza, quien informó que especialistas de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) continúan realizando las pericias para esclarecer las causas del accidente de la aeronave turística, proceso que incluye el análisis técnico de la nave y la recopilación de las comunicaciones registradas antes del siniestro.

Durante su visita a la provincia de Nasca, el titular del sector explicó que los investigadores vienen evaluando la trayectoria de la aeronave, las condiciones en las que se desarrolló el vuelo y la información técnica que pueda recuperarse del motor, además de contrastar esos elementos con las comunicaciones sostenidas entre la tripulación, la torre de control y los operadores aéreos.

“Los expertos están evaluando la trayectoria de la nave y buscando la evidencia mecánica que pueda aportar el motor, además de contrastarla con las grabaciones de las comunicaciones para determinar las causas del accidente”, señaló.

Consultado sobre una eventual responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Avilés indicó que dicha entidad es la encargada de autorizar y supervisar las operaciones aeronáuticas. No obstante, precisó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, la aeronave accidentada contaba con la documentación y los permisos correspondientes para operar.

Respecto a las versiones que apuntan a una posible falla mecánica, el ministro manifestó que esa hipótesis forma parte de las investigaciones. Indicó que, preliminarmente, se conoce que el piloto habría reportado una falla durante el vuelo, aunque enfatizó que será la comisión investigadora la que determine si existió una avería y cuál habría sido su origen.

“Esa situación está en investigación. Lo que interesa al Estado, a las familias, al operador aéreo y también al fabricante de la aeronave es conocer exactamente qué ocurrió”, sostuvo.

Sobre los plazos de la investigación, Avilés explicó que si bien el informe técnico definitivo podría tomar un periodo prolongado debido a la complejidad de las pericias, las autoridades esperan contar con resultados preliminares en los próximos días que permitan conocer los primeros hallazgos del caso.

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