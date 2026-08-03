El diputado de Fuerza Popular, Arturo Alegría, sostuvo que el diputado Julián Pérez Mallqui debe recibir una sanción dentro del Congreso. En respuesta a Correo, indicó que la bancada Juntos por el Perú habría tratado de encubrir el accionar del legislador.

“Nuevamente, yo aquí creo y hemos empezado con una persona no solamente que ha mentido respecto a lo que había ocurrido, sino que la bancada Juntos por el Perú, trató de encubrir, luego dijo una cosa, luego dice otra. Creo yo que ante este tipo de hechos tenemos que ser estrictamente severos al momento de aplicar una sanción”, manifestó.

Pide investigación y pronunciamiento de Ética

Al ser consultado sobre una eventual expulsión de Pérez Mallqui, el legislador precisó que esa decisión corresponde a la bancada del parlamentario y no al Congreso. Sin embargo, remarcó que el caso debe ser investigado y que el denunciado tendrá la oportunidad de presentar sus descargos.

“La expulsión no corresponde a ningún diputado, sino es parte de una bancada. Lo que yo sí creo que tiene que hacer es que el señor tiene que ser de algún modo investigado, tiene que dar sus descargos, pero lo que no podemos permitir es que esto pase por agua tibia y que no exista nada.

Asimismo, indicó que la Comisión de Ética debe ser instalada con prontitud para revisar el caso y advirtió que este episodio afecta nuevamente la imagen del Parlamento.

“Hay que esperar, evidentemente, que las comisiones, tanto la de Ética, que es la que primero tiene que actuar, se pueda instalar de la manera más célere posible y que pueda tomar una decisión. Yo lamento que este tipo de acciones perjudiquen nuevamente la imagen del Parlamento ya tan golpeada”, afirmó.

Sobre una posible suspensión





Previamente, el diputado de Renovación Popular y expresidente de la Comisión de Ética en el periodo 2023- 2025, Diego Bazán señaló que el grupo de trabajo podría recomendar una suspensión de hasta 120 días. Al respecto, Alegría señaló que ese procedimiento es independiente de la investigación que desarrolla el Ministerio Público.

“Sí, evidentemente la Comisión de Ética, quien la preside, a quienes sean los integrantes, van a poder plantear una sanción más allá del ámbito penal. Hay que acordarnos que la Comisión de Ética hace una sanción de carácter ético respecto a los días laborables y los diputados. Y esto también va a tener y evidentemente tiene que continuar la investigación en el ámbito fiscal, que es donde finalmente”, indicó.

El fujimorista evitó precisar si correspondería aplicar la máxima sanción contra el diputado de Juntos por el Perú porque no integra la Comisión de Ética. No obstante, aseguró que Fuerza Popular mantendrá una posición firme frente a cualquier conducta irregular, sin importar la bancada involucrada.

“No, no soy miembro de Ética, no podría adelantar una opinión porque luego van a verse estos comentarios de que se está adelantando opinión a un hecho que todavía no es materia de investigación. Lo que yo sí creo es que la bancada de Fuerza Popular va a ser sumamente drástico al momento de aplicar. Así como fuimos drásticos con un miembro de nuestra bancada, así mismo lo seremos con los miembros de cualquier otra bancada que cometa un acto irregular”, concluyó.