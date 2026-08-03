El presidente del Senado, Miguel Torres, cuestionó los recursos económicos destinados a las investigaciones del caso Lava Jato y consideró que esos fondos pudieron emplearse para reforzar las acciones contra la criminalidad.

En declaraciones a Canal N, el titular del Senado sostuvo que la inseguridad ciudadana representa una de las principales preocupaciones de la población y que el Estado debió priorizar ese frente.

“No tengo ni la menor duda que los millones de soles que fueron destinados a este tipo de investigaciones, pudieron ser mejor encauzados en la lucha contra el crimen”, expresó.

Plantea priorizar la seguridad ciudadana

Torres señaló que los recursos públicos deben orientarse a enfrentar la delincuencia y fortalecer las capacidades del Estado para combatir el crimen organizado.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado que solicitará facultades legislativas al Congreso para impulsar medidas en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.