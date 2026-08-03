El documental Bunka significa cultura, dirigido por el cineasta peruano Omar Young, formará parte de la programación del 30.° Festival Internacional de Cine de Lima (FICL), que se desarrollará del 7 al 15 de agosto.

La película participará con dos funciones dentro del certamen y propone una reflexión sobre la identidad nikkei a través de la cocina, mostrando cómo esta tradición gastronómica ha evolucionado hasta convertirse en una expresión cultural.

La cocina nikkei como puente entre Perú y Japón

Filmado en Perú y Japón, el documental fue producido en Estados Unidos por Creative Film Vision y reúne los testimonios de reconocidos representantes de la cocina nikkei peruana.

Entre ellos figuran Hajime Kasuga, Bruno Nakandakari, Carlos Yanahura y Mayra Flores, quienes comparten sus experiencias personales y explican cómo la gastronomía se ha convertido en una forma de preservar el legado de la comunidad nikkei.

Más que centrarse en la fusión de sabores, la producción busca mostrar cómo cada plato transmite historias familiares, identidad y tradición.

Una historia sobre cultura e identidad

Para el director Omar Young, la cocina es el vehículo para abordar temas que van más allá de la gastronomía.

“Estamos inmensamente felices por el privilegio de presentar Bunka en un festival tan especial como es el FICL. Con Bunka usamos la cocina como una vía para contar historias de cultura, identidad y legado. El público podrá llegar a entender lo que significa ser nikkei a través de lo que significa para nuestros chefs", señaló.

La película también contó con la participación de artistas peruanos nikkei responsables de las ilustraciones, escenificaciones y la musicalización de la producción.

Funciones en el Festival Internacional de Cine de Lima

El documental será exhibido en dos fechas durante el festival:

Viernes 7 de agosto – 7:00 p. m. | Cine Lumière de la Alianza Francesa de Lima. Av. Arequipa 4595, Miraflores. Sección Cine y Gastronomía .

| Av. Arequipa 4595, Miraflores. Sección . Jueves 13 de agosto – 9:00 p. m. | Centro Cultural de la PUCP Av. Camino Real 1075, San Isidro.

Una producción con recorrido internacional

Antes de llegar al Festival Internacional de Cine de Lima, Bunka significa cultura fue presentada en Lima, Trujillo, Japón e Indonesia.

Con esta nueva participación, el documental continúa ampliando su recorrido internacional con una propuesta que busca poner en valor la diversidad cultural peruana a través de la gastronomía.

“Esta película es un llamado para que el mundo pueda ser testigo de la belleza de nuestra diversidad cultural”, afirmó Omar Young.

Datos clave

Película: Bunka significa cultura .

. Director: Omar Young.

Omar Young. Género: Documental.

Documental. Festival: 30.° Festival Internacional de Cine de Lima.

30.° Festival Internacional de Cine de Lima. Fechas del festival: Del 7 al 15 de agosto.

Del 7 al 15 de agosto. Primera función: 7 de agosto, 7:00 p. m., Cine Lumière de la Alianza Francesa.

7 de agosto, 7:00 p. m., Cine Lumière de la Alianza Francesa. Segunda función: 13 de agosto, 9:00 p. m., Centro Cultural PUCP.

13 de agosto, 9:00 p. m., Centro Cultural PUCP. Tema: Identidad nikkei y cocina peruano-japonesa.

Identidad nikkei y cocina peruano-japonesa. Países de rodaje: Perú y Japón.

Perú y Japón. Productora: Creative Film Vision.